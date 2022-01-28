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Про НАТО, допомогу Заходу і переговори з Росією: головні тези пресконференції Зеленського

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Про НАТО, допомогу Заходу і переговори з Росією: головні тези пресконференції Зеленського

Associated Press

Президент України вважає, що агресія Росії несе загрозу не тільки Україні, але й сусіднім державам.

У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для акредитованих в Україні іноземних ЗМІ, на якій розповів про ситуацію, пов’язану із загрозою подальшого російського вторгнення, та про плани щодо недопущення ескалації конфлікту.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив у розмові з журналістами український президент.

Про російську загрозу і паніку

Володимир Зеленський підтвердив, що кількість російських військових біля кордонів України збільшилася, проте вважає, що нагнітати ситуацію з цього приводу не варто.

"Для мене питання ескалації не менше, ніж для США та інших країн. Я не керую державою, як у вашому фільмі "Не дивіться вгору". Ми дивимося вгору і точно знаємо, що відбувається, і говоримо з людьми. Але ми у цій ситуації 8 років – ми дивимось не тільки вгору, а й під ноги", – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що для дестабілізації ситуації в Україні диверсійно-розвідувальні групи під кураторством Росії діють не тільки на лінії фронту на Донбасі, але й проникають далеко вглиб країни.

"Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і, чесно кажучи, у багатьох областях нашої держави. Зараз не хочу, щоб була якась паніка зайва. Ми справляємося з такими питаннями внутрішніми нашими силами. Партнери нам допомагають", – сказав Зеленський.

Про евакуацію дипломатів

Володимир Зеленський вважає, що від'їзд іноземних дипломатів з України – це помилка. 

"Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України. Сигнали, які ми отримували від дипломатів, що їдуть робітники не першого рівня. Я так не вважаю. У такій ситуації, всі першого рівня. Всі повинні бути на місці", – заявив президент.

Про гібридну війну у Європі

Володимир Зеленський припустив, що загроза війни у Європі існує і якщо вона буде, то торкнеться сусідніх країн.

"Якщо буде повномасштабна війна, буде війна не тільки з Україною або не тільки на території нашої держави. Це буде гібридна війна – інформаційна, кібератаки. Ми вже в цій війні, але ми навчилися, захищаючи себе, жити і розвиватися", – зазначив глава держави.

Про НАТО

Зеленський вважає, що деякі країни-члени НАТО не готові прийняти Україну до Альянсу, бо у разі військового конфлікту вони будуть змушені захищати нашу державу.

"Якщо буде війна, скажіть, а яка армія, якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому, що якщо Україну взяти до НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО", – наголосив глава держави.

За словами президента, вступ України до НАТО – це наші "гарантії безпеки". Він зазначив, що Альянс - це превентивний захід у разі загрози територіальній цілісності та суверенітету України.

Про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський не бачить необхідності їхати на будь-яку зустріч до Російської Федерації, якщо на ній не будуть обговорювати питання Донбасу.

Глава держави висловив своє роздратування, коментуючи недавнє запрошення від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова “приїжджати і домовлятися” в Санкт-Петербург, Москву або в Сочі, в якому очільник російського зовнішньополітичного відомства заперечив можливість обговорення питання Донбасу, назвавши його “внутрішнім” питанням України.

“Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається на кордонах? Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися. Я не боюсь ніякого формату! Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я на лижах покатався? Ну добре – зустрінемося в Одесі, в морі покупаємося”, - емоційно сказав президент.

Про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ закликав Захід та США не чекати і вводити превентивні санкції проти Росії зараз, аби запобігти подальшій ескалації.

"Що таке санкції після? Це питання також не тільки до президента США. У мене немає ніяких питань до нього, про це говорить Європа. Є багато речей, які можна робити превентивно, щоб не допускати ескалації з боку Росії", – заявив він.

Про "Північний потік-2"

Зеленський нарікав на те, що кардинально змінилася риторика західних партнерів щодо "Північного потоку-2".

"Ми обговорювали і в Німеччині, і у США, і в ЄС про те, які це можуть бути гарантії, які також було потрібно обговорити європейським партнерам із РФ. А це – як мінімум 10-15 років продовження транзиту газу ГТС України. Плюс – обов’язковий реверс. Подивіться, як міняється риторика. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку України. Вже говорять, якщо буде ескалація, то про який "Північний потік-2" ми можемо говорити? Це така сама гібридна війна", – стверджував президент.

Зеленський провів пресконференцію для представників світових ЗМІ

Зеленський провів пресконференцію для представників світових ЗМІ

Про допомогу економіці України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зовнішні запозичення, які отримує наша держава від іноземних партнерів, є правильним сигналом та фінансовими гарантіями. Такі інвестиції допомогли б Україні стабілізувати економіку.

Глава держави не назвав точної суми запозичень, яку сподівається отримати Україна від своїх іноземних партнерів, але зауважив, що з цього приводу відбулися результативні переговори з лідерами кількох держав.

“Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь біля 4-5 млрд [доларів] - на меншу цифру я і не розраховую. Тому саме така сума нам дуже потрібна”, – зауважив він.

Про очікування від США

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Джо Байден підтримає ініціативу створення переговорного майданчика у форматі "США-Росія-Україна".

"Принаймні це був би паралельний процес. "Нормандський формат" – я не кажу, який повинен бути пріоритетнішим. Але ми повинні стукати у всі двері, говорити, знаходити спільні речі, починати діалог”, – сказав глава держави.

Він також нагадав про запевнення Байдена не домовлятися з Путіним про Україну без відома України.

"Я не хотів би, щоб Україна була результатом домовленостей президента Байдена і президента Путіна. І президент Байден запевнив мене неодноразово – і вчора також – що нічого за спиною України не буде вирішуватися про долю, про сучасне і майбутнє нашої держави. Це дуже поважна позиція. І я вірю, що так воно і є", – сказав глава держави.

Про ризики і пріоритети

Найбільшим ризиком в Україні Володимир Зеленський вважає дестабілізацію всередині країни. За його словами, якщо наша держава буде об’єднаною і сильною – ризики ескалації будуть зменшуватися.

Також Зеленський назвав свої головні пріоритети на посаді глави держави – проблема ескалації на кордонах з Росією, економічна ситуація, боротьба з олігархами. Президент зізнався, що якби не російська загроза і складна економічна ситуація, боротьба з олігархами була б для нього пріоритетом №1.

"Коли ми позбавимося від своїх олігархів, ми можемо поділитися досвідом з іншими державами", – підсумував Зеленський.

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