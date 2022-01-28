Про НАТО, допомогу Заходу і переговори з Росією: головні тези пресконференції Зеленського

Президент України вважає, що агресія Росії несе загрозу не тільки Україні, але й сусіднім державам.

У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для акредитованих в Україні іноземних ЗМІ, на якій розповів про ситуацію, пов’язану із загрозою подальшого російського вторгнення, та про плани щодо недопущення ескалації конфлікту.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив у розмові з журналістами український президент.

Про російську загрозу і паніку

Володимир Зеленський підтвердив, що кількість російських військових біля кордонів України збільшилася, проте вважає, що нагнітати ситуацію з цього приводу не варто.

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"Для мене питання ескалації не менше, ніж для США та інших країн. Я не керую державою, як у вашому фільмі "Не дивіться вгору". Ми дивимося вгору і точно знаємо, що відбувається, і говоримо з людьми. Але ми у цій ситуації 8 років – ми дивимось не тільки вгору, а й під ноги", – зазначив глава держави.

Він також зауважив, що для дестабілізації ситуації в Україні диверсійно-розвідувальні групи під кураторством Росії діють не тільки на лінії фронту на Донбасі, але й проникають далеко вглиб країни.

"Вони працюють як на Донбасі, на території, яку ми контролюємо, так і, чесно кажучи, у багатьох областях нашої держави. Зараз не хочу, щоб була якась паніка зайва. Ми справляємося з такими питаннями внутрішніми нашими силами. Партнери нам допомагають", – сказав Зеленський.

Про евакуацію дипломатів

Володимир Зеленський вважає, що від'їзд іноземних дипломатів з України – це помилка.

"Я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України. Сигнали, які ми отримували від дипломатів, що їдуть робітники не першого рівня. Я так не вважаю. У такій ситуації, всі першого рівня. Всі повинні бути на місці", – заявив президент.

Про гібридну війну у Європі

Володимир Зеленський припустив, що загроза війни у Європі існує і якщо вона буде, то торкнеться сусідніх країн.

"Якщо буде повномасштабна війна, буде війна не тільки з Україною або не тільки на території нашої держави. Це буде гібридна війна – інформаційна, кібератаки. Ми вже в цій війні, але ми навчилися, захищаючи себе, жити і розвиватися", – зазначив глава держави.

Про НАТО

Зеленський вважає, що деякі країни-члени НАТО не готові прийняти Україну до Альянсу, бо у разі військового конфлікту вони будуть змушені захищати нашу державу.

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"Якщо буде війна, скажіть, а яка армія, якої країни готова буде захищати нас? Ніяка. Цього не буде. І це дуже страшно для НАТО. Тому, що якщо Україну взяти до НАТО, то якщо потім щось станеться, треба буде захищати. І це дуже серйозні виклики для НАТО", – наголосив глава держави.

За словами президента, вступ України до НАТО – це наші "гарантії безпеки". Він зазначив, що Альянс - це превентивний захід у разі загрози територіальній цілісності та суверенітету України.

Про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський не бачить необхідності їхати на будь-яку зустріч до Російської Федерації, якщо на ній не будуть обговорювати питання Донбасу.

Глава держави висловив своє роздратування, коментуючи недавнє запрошення від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова “приїжджати і домовлятися” в Санкт-Петербург, Москву або в Сочі, в якому очільник російського зовнішньополітичного відомства заперечив можливість обговорення питання Донбасу, назвавши його “внутрішнім” питанням України.

“Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається на кордонах? Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися. Я не боюсь ніякого формату! Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я на лижах покатався? Ну добре – зустрінемося в Одесі, в морі покупаємося”, - емоційно сказав президент.

Про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ закликав Захід та США не чекати і вводити превентивні санкції проти Росії зараз, аби запобігти подальшій ескалації.

"Що таке санкції після? Це питання також не тільки до президента США. У мене немає ніяких питань до нього, про це говорить Європа. Є багато речей, які можна робити превентивно, щоб не допускати ескалації з боку Росії", – заявив він.

Про "Північний потік-2"

Зеленський нарікав на те, що кардинально змінилася риторика західних партнерів щодо "Північного потоку-2".

"Ми обговорювали і в Німеччині, і у США, і в ЄС про те, які це можуть бути гарантії, які також було потрібно обговорити європейським партнерам із РФ. А це – як мінімум 10-15 років продовження транзиту газу ГТС України. Плюс – обов’язковий реверс. Подивіться, як міняється риторика. Вже ніхто не говорить про енергетичну безпеку України. Вже говорять, якщо буде ескалація, то про який "Північний потік-2" ми можемо говорити? Це така сама гібридна війна", – стверджував президент.

Зеленський провів пресконференцію для представників світових ЗМІ

Про допомогу економіці України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зовнішні запозичення, які отримує наша держава від іноземних партнерів, є правильним сигналом та фінансовими гарантіями. Такі інвестиції допомогли б Україні стабілізувати економіку.

Глава держави не назвав точної суми запозичень, яку сподівається отримати Україна від своїх іноземних партнерів, але зауважив, що з цього приводу відбулися результативні переговори з лідерами кількох держав.

“Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь біля 4-5 млрд [доларів] - на меншу цифру я і не розраховую. Тому саме така сума нам дуже потрібна”, – зауважив він.

Про очікування від США

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Джо Байден підтримає ініціативу створення переговорного майданчика у форматі "США-Росія-Україна".

"Принаймні це був би паралельний процес. "Нормандський формат" – я не кажу, який повинен бути пріоритетнішим. Але ми повинні стукати у всі двері, говорити, знаходити спільні речі, починати діалог”, – сказав глава держави.

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Він також нагадав про запевнення Байдена не домовлятися з Путіним про Україну без відома України.

"Я не хотів би, щоб Україна була результатом домовленостей президента Байдена і президента Путіна. І президент Байден запевнив мене неодноразово – і вчора також – що нічого за спиною України не буде вирішуватися про долю, про сучасне і майбутнє нашої держави. Це дуже поважна позиція. І я вірю, що так воно і є", – сказав глава держави.

Про ризики і пріоритети

Найбільшим ризиком в Україні Володимир Зеленський вважає дестабілізацію всередині країни. За його словами, якщо наша держава буде об’єднаною і сильною – ризики ескалації будуть зменшуватися.

Також Зеленський назвав свої головні пріоритети на посаді глави держави – проблема ескалації на кордонах з Росією, економічна ситуація, боротьба з олігархами. Президент зізнався, що якби не російська загроза і складна економічна ситуація, боротьба з олігархами була б для нього пріоритетом №1.

"Коли ми позбавимося від своїх олігархів, ми можемо поділитися досвідом з іншими державами", – підсумував Зеленський.

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