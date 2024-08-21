Про "один народ" – ані слова: росіяни пояснили, навіщо їм українські землі, та шокували Мережу

Російських громадян запитали, чому навіщо державі-агресорці українські землі. Певна частина росіян висловилася, що не розуміє цієї причини. Цікаво, що жоден не згадав про "денацифікацію" та "захист російськомовних".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Росіян запитали, навіщо їм українські території

За словами респондентів, території України, які "є російськими", треба "освоювати", адже там "вугілля" та "інші ресурси". Мовляв, "історична справедливість" має бути відновлена.

Думки зазомбованих росіян

Там все нове, там все добре

Я не бачу жодної користі

Для них користь, для нових територій

Відновлення певної історичної справедливості

Там метал, там промисловість розвинена

Можливо, і немає навіть

Просто російська територія, треба ї захищати, треба її розвивати, треба її освоювати

Нагадаємо, у Таїланді російський турист під дією наркотиків намагався зґвалтувати корову.

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