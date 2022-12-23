Про що варто мовчати, дивлячись окупантові в очі, та що робити, аби збільшити власні шанси жити далі

Тамара Шевчук – художниця. Вона вчить дітей малювати та продає свої картини в Україні й за кордоном. Дівчина живе з батьками в селі Шевченкове, що під Києвом.

Тамара Шевчук – художниця. Вона вчить дітей малювати та продає свої картини в Україні й за кордоном. Дівчина живе з батьками в селі Шевченкове, що під Києвом. Саме тут мисткиня зустріла повномасштабне вторгнення. Тома відчувала, що ризик потрапити під окупацію зростає щодня. Родина постала перед тяжким вибором: тікати чи залишатися?

“Дім дуже важко нам дався, в нього вклалася вся сім’я. Я розуміла, що якщо я виїду, скоріш за все, повернусь в руїни. Усвідомлення, що росіяни вже поруч, сталося за 4 дні до того, як вони зайшли в село”, – пригадує дівчина.

“Якщо ви знаходитесь в населеному пункті, якому загрожує окупація, і ви вирішили там залишитися, це досить відповідальний та ризикований крок. Ніхто не може спрогнозувати, що саме будуть робити окупанти, – попереджає голова прес-служби поліції Київщини Ірина Прянішнікова. – Будь-яка зустріч з окупантом – це виклик, це як зіткнутися з хижаком. Якщо ви повертаєтесь до нього спиною і біжите, вас наздоганятимуть, вас будуть кусати та вбивати. Ваша головна задача – це переконати ворогів в тому, що ви не становите для них небезпеки”.

Родина Тамари лишилася в Шевченковому. І почала готуватися до імовірної зустрічі з окупантами: "Ці 4 дні ми продумували, як мінімізувати втрати – матеріальні, нематеріальні, будь-які. На городі в нас була купа гною, і ми в ньому закопували все – документи, цінні речі…"

Тамара ретельно закопала й іменні грамоти від ЗСУ та СБУ, які отримала, будучи волонтеркою.

“Якщо у вас є знайомі або друзі, які працювали в силових структурах, і у вашому будинку знаходиться їхня форма, погони, жетони, зброя, – або позбавляйтеся доказів, або закопуйте, – радить Ірина Прянішнікова. – Але розраховуйте на те, що вас можуть допитувати, ви не витримаєте тиску і розкажете, де ці речі заховані. Якщо їх знайдуть – оце вже становитиме для вас реальну небезпеку”.

Окрім прямих доказів причетності до ЗСУ, силових структур чи-то волонтерського руху, небезпекою може обернутися будь-яке випадково сказане слово.

“На той момент в мене якраз жила подруга з дитиною, вони виїхали з Києва. Дитина росла в дуже патріотичному середовищі, її батько загинув в АТО. Вона дуже ним пишається і завжди говорить, що її батько був військовим і захищав Україну, – розповідає Тамара, – Надя у свої 6 років розуміє, що росіяни забрали її батька, тож сприймає усіх росіян як вбивць свого тата. І ми почали їй пояснювати, що коли прийдуть росіяни, з ними треба говорити інакше”.

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“Якщо у вас дитина, вам бажано в окупації не залишатися. Подумайте перш за все про про те, як вона почуватиметься без води, можливо, без опалення, без світла і без зв'язку, – наголошує голова прес-служби поліції Київщини. – Якщо все ж таки довелося лишитися, поясніть дитині, що вона має дивитися на вас і робити те, що робите ви, або те, що ви їй скажете. Попередьте малечу, аби не робила різких рухів, не вибігала з будинку”.

Ховаючись з рідними у підвалі, одного дня Тамара почула, що хтось нишпорить у їхньому будинку.

“Ми сиділи і просто мовчали. Відкрилися двері в підвал, і ми почули: “Кто-то есть?”. Я одразу відповіла: “Так, є, п'ятеро людей”. Саме так я вперше побачила росіянина. Десь мого віку хлопець, тримав руку на гранаті, та потім я придивилась – граната без чеки була. А в очах у нього – нерозуміння, влада, і жорстокість, – пригадує дівчина. – Я розуміла, що якщо я не вийду з підвалу, ймовірно, граната полетить всередину. Буде не один труп, а шість трупів. Я розуміла, що такий сценарій можливий, що ми не виживемо”.

“Головне в такій ситуації – це зберегти здоров'я і життя. Поради від поліцейських та правоохоронців – це не проявляти жодних політичних спрямованостей, зберігати нейтралітет. Навіть в найбільш критичних ситуаціях просто памятайте про те, що ви маєте вижити, і це найголовніше”, – наголошує Ірина Прянішнікова.

Якщо вам довелося опинитися з окупантом віч-на-віч, не проявляйте жодної ініціативи. Не робіть різких рухів і не намагайтеся тікати. Робіть те, що вам кажуть. Поводьтеся спокійно та впевнено, аби окупант не відчув вашого страху – нібито ви зустріли знайомого, до якого у вас нейтральне ставлення. Проте, не забувайте, що перед вами ворог, не виявляйте надмірну приязнь чи-то гостинність, адже це підживить його відчуття влади.

“Якщо людина почувається безкарною, вона не стримує себе в своїх діях. Навіть якщо раніше вона не мала гострого бажання робити боляче іншим, вона починає реалізовувати всі свої девіації, тобто негативні думки. Це призводить до того, що людина не може себе зупинити, тому що немає ніякого закону над нею”, – пояснює поведінку ворога психотерапевт Спартак Суббота.

“Буча, Ірпінь, Макарів… Росіяни те саме робили і на сході країни в 2014-му. Перший закатований тоді з'явився у квітні. Випустили нутрощі за українську мову, він був волонтер. Тож, я усвідомлювала, що можливе і згвалтування, і смерть”, – зізнається Тамара Шевчук.

Вийшовши з підвалу до росіян, Тамара побачила, що вони забрали з її дому їжу, білизну, новорічні гірлянди та генератор: "Машина стояла в гаражі, вони наказали віддати ключі. Я одразу віддала, вони сіли, не могли довго завести, – розповідає Тамара. – Ви віддаєте все, що вони хочуть, аби вони залишились задоволені. І не пішли далі розпитувати дитину, маму. Я ходила на багато вишколів свого часу, це звичайна військова тактика… Коли росіяни таки виїхали з гаража, вони дістали зі своєї сумки табличку, на якій було написано “діти” саме українською. І щойно вони поїхали, я якнайшвидше передала про них всю інформацію".

“Дійсно, передача даних – це стратегічно важлива функція і місія, – наголошує Ірина Прянішнікова. – Саме від цивільних ми отримували дуже багато даних, які були передані силам безпеки, оборони, і саме завдяки цим даним ми змогли дати відсіч ворогові. Обов'язку у вас передавати такі дані немає. Це героїзм, це подвиг, і ви маєте приймати це рішення самі, усвідомлюючи, що це може становити для вас серйозну небезпеку”.

Окупанти повернулися до будинку Тамари за 4 дні. Дівчина наважилася запитати в них, навіщо ті повернулися, адже вже не було чого забирати: "І той росіянин каже: “Ты в первый раз так со мной не разговаривала, что изменилось?” – Я кажу: “Змінилося те, що ви прийшли до мене вдруге. І ви знаєте, що забрали майже все.” – І він мені у відповідь: “Ты такая дерзкая. Что будет, если я твоему отцу ноги прострелю?”. Я розуміла, що він просто може зі злості стрельнути батькові в коліна. І сказала йому, аби стріляв у мене. Він не очікував такого. Не знав, що на це відповісти. Тож, вийшов і сказав, що немає чого тут ловити".

“Це був блеф, апеляція до страху, бо якщо людина переживатиме за своє життя, вона буде підкорюватись, – пояснює поведінку окупанта психотерапевт Спартак Суббота. – Такі люди міряють реальність по собі. Людина, яка має страх, думає, що на цьому страху може маніпулювати іншими”.

“Якщо ви поводитеся спокійно, достойно, це може викликати повагу, – додає Ірина Прянішнікова. – Показуючи силу свого характеру, Тамара дійсно здобула собі шанс вижити. Але треба наголосити на тому, що кожна ситуація індивідуальна, і яким чином поводитиметься в цій ситуації російський військовий, спрогнозувати дуже важко”.

Тамара Шевчук, яка разом із родиною пережила окупацію, згодна, що їм пощастило: “Спасибо за гостеприимство” – це фраза, яку написали росіяни на паркані одного з будинків, коли відходили. А потім в тому будинку були знайдені жінки, вбиті ними. Які їм готували, робили все, аби вижити. Але не вижили… Після окупації я почала більше акцентувати увагу на житті, глибше проживати його. Намагаюся щотижня збиратись із подругами. Ми зараз так між собою кажемо: прожили тиждень – і наново народились".