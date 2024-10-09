Про що йдеться у першому пункті Плану перемоги: Зеленський розповів

Запрошення України до НАТО та майбутнє членство були бдля нашої країни реальними кроками до миру, переконаний президент.

У першому пункті Плану перемоги йдеться про вступ України в НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії.

"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, путін геополітично програє. Запрошення України до НАТО та майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру... Без геополітичної визначеності мир неможливий", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що у жовтні, листопаді та грудні ми маємо реальний шанс зрушити ситуацію в бік миру та довготривалої стабільності.

"Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір – вибір на користь рішучих дій для завершення війни не пізніше 2025 року", – підсумував він.

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