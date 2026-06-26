Про що найперше запитують звільнені з полону військові: Юсов поділився емоціями героїв

Обмін полоненими 26 червня 2026 року / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

У п’ятницю, 26 червня, Україна провела великий обмін полоненими. Після повернення на рідну землю військові не тільки зв’язувались із рідними, а й розпитували про стан справ у державі та успіхи нашої армії на фронті. Багато хто з них перебував у ворожій ізоляції ще від самого початку повномасштабного вторгнення.

Про перші хвилини спілкування визволених з неволі героїв розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону у слоті «1+1».

Перші питання до рідних та побратимів

За словами представника розвідки, після тривалого інформаційного вакууму військових найбільше хвилює доля рідних міст та загальна ситуація на передовій. Окрім глобальних новин, бійці прагнуть дізнатися про свої сім’ї, адже за роки розлуки їхні діти встигли вирости, закінчити школи або здобути спортивні нагороди. Родинам доведеться поступово заповнювати цю втрачену ділянку життя, проте психологи впевнені у їхньому успішному відновленні.

Реклама

«Які є населені пункти окуповані, які ні, чи боремося, як? І, звичайно, багато особистих питань, тому що за цей період, понад чотири роки, народилися і виросли діти», — поділився Андрій Юсов.

Внутрішній стан та дух захисників

Додому вдалося повернути бійців абсолютно різних вікових категорій, наймолодшим з яких виповнилося 26 років. Багато з них повернулися з наслідками тяжких поранень і загостреними хронічними захворюваннями через нелюдські умови утримання в полоні. Попри колосальне фізичне виснаження, звільнені воїни демонструють надзвичайний оптимізм та незламність.

«В якому би важкому стані не поверталися… там є вогонь в очах, життя в очах, і, звичайно, любов до України», — наголосив представник ГУР.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, сьогодні державний кордон на Чернігівщині перетнули автобуси, якими вдалося вивезти з російської неволі 160 українських військовослужбовців. Значна частина цих захисників перебувала в полоні понад чотири роки, зокрема мужні оборонці Маріуполя та «Азовсталі».

Реклама

Наразі всі вони вирушили вглиб країни, де на героїв чекає ретельний медичний огляд. Окрім фізичного лікування, бійці потребуватимуть потужної психологічної допомоги та дуже тривалого процесу реабілітації.

Тим часом Україна вже активно готує новий обмін полоненими, щоб якнайшвидше повернути додому наступну групу наших захисників. Наразі всі звільнені бійці забезпечені медичною допомогою та перебувають під пильним наглядом лікарів.

Новини партнерів