Про скандальні закупівлі для ЗСУ: Данілов відповів, чи можна зробити їх прозорими в умовах війни

Секретар РНБО зауважив, що президент України має нульову толерантність щодо корупції, тобто проголошує політику, яка передбачає призначення максимально можливих санкцій за це.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав скандал із закупівлями для ЗСУ дуже неприємною ситуацією, яка завдає репутаційних ударів по Україні.

Про це йшлося в розмові Данілова в ефірі "1+1" в межах загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Нам треба дуже уважно дивитися на всі документи, які є, треба, щоб наша правоохоронна система дала відповідь на всі питання. Це неприємна ситуація і для країн-партнерів", – зазначив він.

Данілов наголосив, щойно журналісти почали дане розслідування, президент України Володимир Зеленський доволі жорстко відреагував на ситуацію.

"Перш за все він подякував журналістам за їхню роботу... Але давайте дочекаємося остаточних результатів", – додав Данілов.

Секретар РНБО також відповів на питання, чи можна зробити в умовах війниз акупівлі Міноборони прозорими для того, щоби уникати скандалів та репутаційних ударів по Україні, яких ніхто не бажає.

"Після цих подій, які відбулися, будуть зміни нормативно-правових документів, які на сьогодні існують, щодо закупівлі продукції, яка не є військовою. В сучасному цифровому світі нічого приховати не можна. Якщо десь є якісь документи,питання часу, коли це все буде відомо. Тому у мене велике прохання до всіх, хто має бажання "нагрітися", займатися якимось неподобствами під час війни, без війни, майте на увазі, що все це буде відомо", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, у січні 2023 року Міноборони України втрапило в скандал щодо закупівлі продуктів за завищеними цінами. За деякими позиціями – в рази. При цьому угода оцінюється в понад 13 мільярдів гривень. Першим інформацію про це надав журналіст Юрій Ніколов, про що написав у виданні "Дзеркало тижня".

Через скандал із закупівлями для ЗСУ звільнили з посади директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

Одразу після оприлюднення інформації щодо закупівель з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов.

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