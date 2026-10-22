Велике інтерв’ю Зеленського / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському подкастеру Стівену Бартлетту, де відповів Дональду Трампу, Путіну й зробив низку вкрай важливих заяв щодо початку повномасштабної війни, питання втрати Донбасу та того, на що Україна готова заради миру.

ТСН зібрала найцікавіше з інтерв’ю.

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Зеленський про звинувачення Трампа у продовженні війни

Володимир Зеленський в інтерв’ю The Diary Of A CEO прокоментував закиди Дональда Трампа, який покладає на нього відповідальність за продовження війни та російську агресію. Український лідер назвав подібні звинувачення та зсув контексту категорично неправильними, несправедливими й неприйнятними.

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За словами Зеленського, такі публічні заяви американського політика викривлюють реальний стан справ і фактично роблять главу української держави мішенню. Президент переконаний, що спроби перекласти провину за російські злочини на Україну мають на меті лише відвернути увагу світової спільноти від кризи на Близькому Сході та ситуації навколо Ірану.

«Але все перекладають на нас, і мене роблять мішенню як лідера нашої країни».

Чому Путін розпочав війну проти України

Зеленський пояснив Стівену Бартлетту, як Путін використовує викривлену історію та псевдоісторичні маніпуляції для виправдання повномасштабної війни проти України.

За словами Зеленського, кремлівський диктатор штучно звужує витоки державності й прагне переконати всіх, ніби історія України бере початок лише з 1917 року.

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«Історія країни не може починатися 1917 року. В Україні є церкви, яким тисяча років. Україна — спадкоємиця Київської Русі. Росії тоді навіть близько не існувало», — каже Зеленський.

Такий наратив Путін «продає» росіянам, аби занурити суспільство й молодь у контекст Радянського Союзу та сформувати міф про необхідність його відродження.

Чому росіяни змогли дійти до Києва

Зеленський пояснив, чому на початку повномасштабного вторгнення 2022 року росіяни змогли дійти до околиць Києва. За його словами, Україна не очікувала наступу на столицю з території Білорусі й на той момент не мала достатньої кількості сил, щоб одночасно захистити всі напрямки від масштабного удару.

«У нас просто не було такої армії. Тільки уявіть: на вас іде 200 000 людей. Це просто неможливо захистити», — сказав президент.

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Втім, за час повномасштабного вторгнення українська армія суттєво змінилася, і наразі її чисельність становить 800 тисяч військових. Зеленський підсумував, що через значні втрати, проблеми із забезпеченням та брак військ для утримання території окупантам довелося відступити. Завдяки цьому українським силам вдалося повністю звільнити Київщину, Чернігівщину та весь північний фронт.

Відповідь Трампу про «Київ за три дні»

Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що російським військам 2022 року завадив захопити Київ найсильніший за останні 10 років дощ. Трамп під час пресконференції висловив думку, що саме зливи перетворили українські поля на болото, через що бронетехніка окупантів застрягла на шляху до столиці.

Зеленський категорично відкинув версію, нібито просуванню агресора завадили лише погодні умови чи випадковий збіг обставин. Вiн наголосив, що російські війська змогли оточити Київ та окупувати населені пункти поруч, а отже справа полягала зовсім не в погоді.

За словами Зеленського, головною причиною краху окупантів під столицею стали прорахунки командування РФ та потужний опір українського народу. Зеленський зазначив, що для взяття Києва Росії потрібно було б 300–400 тисяч військових — удвічі більше, ніж вони задіяли, а їхньою основною помилкою було те, що вони навіть не усвідомлювали, що зустрінуть такий опір.

Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю

Зеленський заявив, що вважає малоймовірним застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, глава Кремля не піде на такий ризикований крок, оскільки це обернеться для нього втратою останніх союзників, у тому числі таких сильних гравців, як США та Китай.

«Я не думаю, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Але, з іншого боку, ми маємо справу з людиною та системою, що до кінця своїх днів триматиметься за нього, а він — за неї, бо лише коли його життя закінчиться, він покине Кремль», — зазначив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що потенційне використання ядерної зброї у цій війні створило б надзвичайно небезпечний прецедент для інших конфліктів у всьому світі.

Що буде у разі втрати Донбасу

Кремль, як головну умову завершення війни, вимагає від України віддати ключові міста Донецької області — Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку. Реагуючи на це, Зеленський попередив про величезну загрозу, яку приховує виконання таких вимог агресора.

«Це веде просто до Дніпропетровської області — на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри. Кривий Ріг — моє рідне місто, Нікополь — це промисловий, інженерний, виробничий хаб. Це економіка нашої країни».

Зеленський наголосив, що під загрозою опиняться й інші ключові промислові, інженерні та виробничі хаби країни, такі як Кривий Ріг і Нікополь, які формують основу української економіки. Якщо віддати ці міста, ризик подальшого захоплення величезної кількості територій стане реальним, адже жодних гарантій зупинки просування Путіна немає.

Заява Зеленського про окупацію і правоту Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабного вторгнення Росії можна було б уникнути, якби Україна чинила військовий опір під час окупації Криму 2014 року. Очільник держави погодився з позицією Дональда Трампа, що втрата півострова стала ключовим чинником подальшої агресії, і назвав головною помилкою тогочасної української влади відсутність чітких наказів захищати свою землю.

«Трамп має рацію в тому, що якби не допустили втрати Криму, війни б не було. Я погоджуюся з президентом Трампом», — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що війна насправді розпочалася саме з Криму, але окупація відбувалася повільно й мало нагадувала бойові дії через відсутність відсічі. За його словами, на початковому етапі на півострів увійшли лише десятки російських військових, і для України не становило б труднощів їх відтіснити.

На переконання президента, якби українські військові отримали наказ дати відсіч і завдали удару у відповідь, це б кардинально змінило ситуацію. Володимир Путін розумів би, що будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь, і це не залишило б шансів для розгортання повномасштабної війни в майбутньому.

Україна просила США «вдарити» по РФ до початку вторгнення

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна закликала тодішнього президента США Джо Байдена терміново надати необхідну зброю та запровадити превентивні санкції проти Кремля.

«Ми запитали американців: якщо ви вважаєте, що це війна, тоді терміново дайте нам зброю — усе, що можете надати. Але ніхто нічого не дав», — згадав глава держави.

Втім, Вашингтон відмовився від таких дій до початку бойових дій. Білий дім заявив, що обмеження будуть введені лише після реального нападу, а зброю до вторгнення так і не надали. Зеленський наголосив, що вважає рішення застосувати санкції постфактум, а не превентивно, помилковим.

Крім того, за словами глави держави, ще за день до вторгнення європейські лідери, які володіли меншим обсягом інформації, ніж США, продовжували переговори з Володимиром Путіним. Той запевняв їх у відсутності планів щодо нападу, однак свідомо збрехав усім, чітко знаючи про майбутню агресію.

Зеленський про те, на що Україна готова заради миру

Дональд Трамп наполягає на тому, що Україні потрібно знайти компроміс у війні з Росією. Реагуючи на це, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Diary Of A CEO наголосив, що саме лише припинення вогню, утримання нинішніх позицій та початок переговорів із країною-агресором уже є величезним компромісом з українського боку, який він неодноразово намагався пояснити президенту США.

Водночас Зеленський зазначив, що ненависть до Росії не зникне швидко, адже для цього потрібні час і справедливість. Хоча статус президента зобов’язує його зберігати спокій та залишатися дипломатичним, це не означає можливості пробачити агресору все скоєне.

На думку глави держави, Україна не може просто все пробачити, забути й відновити з Росією звичні торговельно-економічні відносини, зокрема купівлю та продаж газу чи дизеля, тільки через те, що це сильна країна під керівництвом Путіна.

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