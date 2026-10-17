Про це знають далеко не всі: дружинам військових нагадали про несподівану “плюшку” з відпустками

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Дружини українських захисників мають законне право йти у щорічну відпустку в будь-який зручний для себе час або ж узгодити свій відпочинок з періодом відпочинку чоловіка-військового. Для цього необхідно подати відповідну заяву роботодавцю та надати підтвердження, що чоловік перебуває на військовій службі.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

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Як оформити відпустку дружині військовослужбовця

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про відпустки», дружини військовослужбовців мають право на відпочинок у зручний період, навіть якщо у підприємства чи установи вже повністю узгоджено та затверджено загальний графік відпусток.

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Порядок дій для оформлення:

подати роботодавцю заяву із зазначенням бажаних дат відпочинку;

додати офіційний документ, який підтверджує факт проходження чоловіком військової служби;

якщо відпустка планується одночасно з відпочинком чоловіка, обов’язково вказати про це в тексті заяви.

«Це правило стосується саме щорічних відпусток. Інші види (наприклад, за свій рахунок чи навчальні) регулюються за іншими нормами», — додали у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України спрямував додаткові 60 мільярдів гривень на потреби Сил оборони, зокрема 43,5 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин та 16,6 мільярдів гривень на закупівлю озброєння й забезпечення військових.

Також повідомлялося, що у ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців, який командир військової частини має видати протягом п’яти днів від дня події або отримання інформації про неї. Раніше єдиного зразка не було, що створювало ризик затримок із довідкою для виплат та могло впливати на висновки ВЛК.

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