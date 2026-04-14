Про цю пільгу часто "забувають": що українцям можна отримати безкоштовно 2026 року

Багато людей похилого віку впевнені, що пільги на медичні послуги поступово скасовують. Особливо це стосується стоматології, де пацієнтів нерідко переконують, що безкоштовних програм більше немає. Але насправді частина таких пільг продовжує діяти просто про них рідко говорять.

Чи може ветеран праці безкоштовно поставити зубні протези

80-річна мешканка Одеської області, ветеран праці та людина з інвалідністю І групи, розповідає, що раніше мала пільгу на зубні протези, але тепер у лікарні кажуть, що програми немає.

Але насправді це не так. Згідно із законом, ветерани праці, як і раніше, мають право на безкоштовне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів). Однак діє обмеження щодо сукупного доходу сім’ї: 2026 року він не повинен перевищувати 4 660 грн на особу за останні шість місяців.

Якщо в лікарні кажуть, що немає грошей?

Відмову у пільзі можна оскаржити — через письмову заяву, органи охорони здоров’я або навіть суд.

Подайте письмову заяву на ім’я керівника стоматполіклініки, додайте копії документів і обов’язково вимагайте письмову відповідь — з причиною відмови або роз’яснення. Якщо кажуть, що немає грошей, звертайтеся до місцевого органу охорони здоров’я — там повинні поставити в чергу або направити до поліклініки, де є фінансування. Додатково можна поскаржитися на «гарячу лінію» уповноваженого Верховної Ради з прав людини за телефоном 0800-501-720 або на гарячу лінію МОЗ — 0800-505-201.

Якщо у пільзі відмовляють без підстав, звертайтеся до суду. З документами допоможе система безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, в Україні в рамках євроінтеграції скасували низку пільг для донорів крові, зокрема щомісячну надбавку до пенсії, однак ці зміни торкнуться не всіх громадян.