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Про відчутний наступ ЗС РФ говорити зараз зарано - Повітряні сили ЗСУ

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
496
Час на прочитання
1 хв
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Про відчутний наступ ЗС РФ говорити зараз зарано - Повітряні сили ЗСУ

скриншот з відео

Не зважаючи на відчутні ракетні атаки, російські окупанти поки не йдуть в наступ.

Росіяни завдають масованих ракетних ударів по території України, але водночас про новий широкий наступ не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

"Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів. Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася. Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Чи може бути ширший наступ - покаже час", - сказав він.

Нагадаємо, що  ЗСУ відбили 7 ворожих атак на Луганщині та Донеччині. Також Сили оборони завдали уражень по позиціях окупантів на Запоріжжі.

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Дата публікації
Перегляди
496
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