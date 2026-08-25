- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
Про відео повідомили зі школи: на Вінниччині 82-річний чоловік ґвалтував дитину під виглядом "догляду"
Через тривале розбещення дитина сприймала те, що відбувається, як звичайну поведінку, та не усвідомлювала протиправного характеру дій зловмисника.
На Вінниччині ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 82-річного мешканця Вінницького району. Чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні 10-річної дівчинки.
Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура та оприлюднила деталі.
За даними слідства, обвинувачений є далеким родичем потерпілої та доглядав за нею під час відсутності батьків. Від березня 2024 року до травня 2026 року він систематично вчиняв щодо дитини розпусні дії: демонстрував свій статевий орган, торкався її тіла та вів розмови на сексуальну тематику.
У травні цього року зловмисник завів дівчинку до господарської будівлі на подвір’ї та зґвалтував.
Через тривале розбещення дитина сприймала те, що відбувається, як звичайну поведінку й не усвідомлювала протиправного характеру дій зловмисника. Дівчинка навіть зробила відеозапис злочину. Про те, що сталося, правоохоронці дізналися після того, як дитина розповіла про відео шкільній психологині, а та негайно повідомила поліцію.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
За вчинені злочини 82-річному чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, тренер з танців понад 30 років ґвалтував дівчат у Кременчуці на Полтавщині. Чоловік під надуманими приводами закликав дівчат до свого кабінету, де вчиняв щодо малолітніх та неповнолітніх підопічних розпусні дії й сексуальне насильство. Підґрунтям для розслідування став моніторинг соцмереж: прокурори натрапили на публікації колишніх учасниць ансамблю, які ділилися спогадами про жорстокість і розбещення з боку наставника.