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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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160
Час на прочитання
2 хв

Про відео повідомили зі школи: на Вінниччині 82-річний чоловік ґвалтував дитину під виглядом "догляду"

Через тривале розбещення дитина сприймала те, що відбувається, як звичайну поведінку, та не усвідомлювала протиправного характеру дій зловмисника.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Розбещення неповнолітньої

Розбещення неповнолітньої / © Фото з соціальних мереж

На Вінниччині ювенальні прокурори Немирівської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 82-річного мешканця Вінницького району. Чоловіка обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні 10-річної дівчинки.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура та оприлюднила деталі.

За даними слідства, обвинувачений є далеким родичем потерпілої та доглядав за нею під час відсутності батьків. Від березня 2024 року до травня 2026 року він систематично вчиняв щодо дитини розпусні дії: демонстрував свій статевий орган, торкався її тіла та вів розмови на сексуальну тематику.

У травні цього року зловмисник завів дівчинку до господарської будівлі на подвір’ї та зґвалтував.

Через тривале розбещення дитина сприймала те, що відбувається, як звичайну поведінку й не усвідомлювала протиправного характеру дій зловмисника. Дівчинка навіть зробила відеозапис злочину. Про те, що сталося, правоохоронці дізналися після того, як дитина розповіла про відео шкільній психологині, а та негайно повідомила поліцію.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 82-річного чоловіка / © Прокуратура Вінницької області

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 82-річного чоловіка / © Прокуратура Вінницької області

За вчинені злочини 82-річному чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, тренер з танців понад 30 років ґвалтував дівчат у Кременчуці на Полтавщині. Чоловік під надуманими приводами закликав дівчат до свого кабінету, де вчиняв щодо малолітніх та неповнолітніх підопічних розпусні дії й сексуальне насильство. Підґрунтям для розслідування став моніторинг соцмереж: прокурори натрапили на публікації колишніх учасниць ансамблю, які ділилися спогадами про жорстокість і розбещення з боку наставника.

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