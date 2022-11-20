Про відміну російської культури, Путіна-Пушкіна: Ткаченко і Жадан обговорили майбутнє України

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розпочинає серію "культурних діалогів" з видатними діячами українського культурного та інформаційного фронту.

Про це йдеться у Telegram-каналі голови МКІП.

Інтерв'ю будуть відбуватися у форматі відвертої дружньої розмови. У випусках мова буде йти про важливі та гострі теми культурної та інформаційної сфери.

В першому випуску Олександр Ткаченко та Сергій Жадан (український поет, письменник, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" і "Лінія Маннергейма") поділилися думками про повоєнне майбутнє українських бібліотек та книговидавничої галузі загалом, про ставлення до знесення пам’ятників Пушкіну, світову лояльність до Чайковського та Достоєвського, а також роль російської культури у війні проти України.

"Коли росіяни називають тебе фашистом — це, скоріше, комплімент", - йдеться в дописі Ткаченка.

Більше про заборону російської культури, культурний спротив, путіна-Пушкіна, "червоні лінії" європейців та якою буде Україна після перемоги у війні з РФ в інтерв‘ю на каналі МКІП за цим посиланням.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко привітав заборону на законодавчому рівні російського контенту - пісень, виступів російських артистів та розповсюдження книг. За його словами, україномовний контент набирає обертів.

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