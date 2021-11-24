Про ВІЛ-позитивний статус не знає кожен третій, а про гепатит С - мільйон українців: як і де безкоштовно перевіритися

Про ВІЛ-позитивний статус не знає кожен третій, а про гепатит С - мільйон українців: як і де безкоштовно перевіритися

Вірусні гепатити і ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування.

В Україні кожен третій ВІЛ-позитивний громадянин не знає про свій статус. А на тлі пандемії відбулося суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. У зв'язку з цим МОЗ закликають не відтерміновувати тестування і дбати про своє здоров'я.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

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Голова МОЗ зауважив, що в останній тиждень осені — від 22 до 28 листопада — відзначається Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити.

"За оціночними даними в Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. Через пандемію COVID-19 ми бачимо суттєве зниження тестування ВІЛ-інфекції та вірусні гепатити. Це знижує рівень виявлення цих хвороб і відтерміновує доступ до лікування", - сказав він.

Віктор Ляшко наголосив, що препарати для лікування і ВІЛ-інфекції і вірусних гепатитів, закуповуються за кошти державного бюджету, є в наявності і повністю безкоштовні для українців.

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Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря. Безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит можна пройти у пунктах, які позначені на мапі.

"Вірусні гепатити і ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування. Усі, хто потребують лікування, отримують його безоплатно. Проте надважливо виявляти ці захворювання якомога раніше", - сказала генеральна директорка Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірина Руденко.

Нагадаємо, у Великій Британії схвалили нове лікування ВІЛ - тепер пацієнти замість приймання звичайних щоденних антиретровірусних таблеток зможуть робити всього дві ін'єкції кожні два місяці (6 разів на рік).

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