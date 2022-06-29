Про війну, пропозиції евакуюватися та хворобу Путіна: головне з інтерв'ю Зеленського телеканалу NBC

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу NBC, у якому розповів про війну, демократію, недооцінку України світом, про пропозиції евакуюватися та прокоментував чутки про хворобу Путіна.

ТСН.ua зібрав головні тези розмови з українським президентом.

Якщо світ втомиться від цієї війни, то програє.

Так, Зеленський наголосив, що якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія, а перемога також буде спільною.

"Якщо ми програємо, то програє демократія. А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності, про які ми всі так багато говоримо. Знаю, що всім непросто, і розумію, що дуже далеко те, що відбувається в нас, і деяким державам складно це до кінця детально зрозуміти", – сказав він та додав, що для війни немає дистанції, її наслідки так чи інакше торкнуться всіх на планеті.

Зеленський також розповів про втрати у війні проти Росії і наголосив на необхідності підтримки України.

Президент наголосив, що ЗСУ потребують ще більше зброї для того, щоб збалансувати сили й мати змогу протистояти Росії та захистити свої території. Він сказав, що там, де українські війська втрачають одну людину, російські - втрачають п'ять осіб. Утім, Україні необхідна підтримка від США та Європи, адже Росія у 10 разів переважає особовим складом та важкою технікою.

"Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає 5 осіб. Там де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося. Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову ж таки інші цифри: на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - їх 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо", - заявив Зеленський.

Світ і, зокрема, країна-терористка РФ, недооцінили Україну у її спроможності дати відсіч агресору і чинити героїчний опір ворогу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ця недооцінка дала Україні час, який знадобився, щоб після підступної атаки бити ворога і звільнити захоплені росіянами території.

"Думаю, вони в цілому недооцінили Україну. Всі по-різному, на різних рівнях. І, я думаю, що з одного боку, це позитив тому, що якби знали, що я залишуся, що залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищати голіруч свої домівки, вони б готувалися до цієї війни ще більш масштабно. Тому, я думаю, ця недооцінка мене не ображає. Навпаки, це дало нам фору, той час, який нам знадобився, щоб бити потім ворога і деокупувати нашу державу", - висловився президент.

США та багато інших держав пропонували Володимиру Зеленському евакуацію, щоб продовжувати керувати країною в еміграції.

"Це було багато разів. У той момент, у перший день війни, багато лідерів телефонували мені й казали, що треба втікати. Це було щиро, вони хотіли допомогти. Вони казали, що готові надати все, що треба: літаки, гелікоптери, автівки. Я відмовився і сказав, що нам потрібна зброя і ми залишимося тут. Також було багато дзвінків щодо моєї родини. Якщо ти вирішив залишитися в країні – це твоє рішення, але як щодо твоїх дітей, дружини? Можливо ми можемо допомогти тобі із цим? Так і було. Я вдячний лідерам за ці пропозиції", - зазначив президент.

Зеленський прокоментував чутки про хворобу лідера країни-агресорки Володимира Путіна.

"Я чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що у них дійсно є велика хвороба, але вона, мені здається, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви (ред. - рак). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, щодо захоплення, хвороба до таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це є хвороба", - наголосив глава української держави та додав, що, на жаль, це питання не тільки однієї людини.

Він зазначив, що для російської влади життя людини нічого не вартує і це є загрозою для України.

Президент України подякував американським військовим, які боронять Україну, та їхнім родинам.

"Я не впевнений, що знайду влучні слова, але ви знайте, що вони йдуть від щирого серця, і я вважаю, від сердець усіх українців. Ваші хлопці – вони для мене герої. Так само, як і українці. Бо вони жертвують найважливішим, що в них є, – своїми життями... Я знаю, що в американських містах і містечках є такі ж хоробрі люди, як и в українських, які після початку російського вторгнення виходили на вулицю, блокували дороги, та робили, все, що могли. І я знаю, що в американських містах є люди вивішують на будинки українські прапори. Дякую їм за підтримку", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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