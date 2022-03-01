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Про всяк випадок покладіть до кишені клаптик паперу з контактними даними, щоб дитина не загубилась

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Про всяк випадок покладіть до кишені клаптик паперу з контактними даними, щоб дитина не загубилась

Що робити, щоб дитина не загубилася, коли ви ховаєтесь від пострілів в укритті? / pixabay.com

Під час евакуації до укриття через обстріли можлива ситуація, коли маленька дитина губиться у великому натовпі людей. Що робити, щоб дитина не загубилася, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ось які поради дає патрульна поліція, щоб ваша дитина не загубилася в натовпі або її можна було потім відшукати:

  • до кишені одягу покладіть клаптик паперу (також можна наклеїти наліпку на одяг) з вашими контактними даними (ПІБ дитини, ПІБ батьків, номер телефону батьків, адреса проживання), також спробуйте вивчити з дитиною цю інформацію;
  • одягніть дитину у яскравий одяг, щоб її можна було відразу побачити у великому натовпі людей;
  • якщо у дитини є наручний годинник з GPS навігацією та SOS-кнопкою, обов’язково надягніть його перед евакуацією та навчіть малюка ним користуватися;
  • покажіть дитині людей, до яких вона може звернутися за допомогою, якщо загубилася, наприклад, поліцейських.

Також варто вже зараз обговорити з дитиною, як вона буде діяти, якщо загубиться. Краще за все робити це у формі гри: запитайте, що дитина зробила би в тій чи іншій ситуації, вислухайте відповідь, а потім скоригуйте.

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