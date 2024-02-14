Про яку зброю для України домовилися на “Рамштайні”: Умєров прозвітував

Офіційно розпочала свою роботу Коаліція дронів, до якої долучилися 8 держав.
У середу, 14 лютого, міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони Україні у форматі "Рамштайн".
Про це йдеться у його дописі на Facebook.
За словами міністра, Україна посилює протиповітряну оборону як системами, так і ракетами до них.
“Офіційно почала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство”, - зазначив він.
Окрім того, триває робота над спільним з країнами Заходу виробництвом артилерійських систем і снарядів. “Вже є результати”, - запевнив міністр.
Щодо постачання Україні винищувачів F16 робота йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами.
Рустем Умєров також повідомив, що українська армія буде більше забезпечена бойовими дронами.
“Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія”, - зазначив міністр, подякувавши за лідерство Латвії.
До Коаліції з розмінування офіційно долучилися 20 країн, лідером у ній є Литва.
Рустем Умєров окремо подякував США та очільнику Пентагону Ллойду Остіну, котрий головував на засіданні.
"Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі й на небі", – підсумував посадовець.
Нагадаємо, Україна отримає від Канади 60 мільйонів доларів на підтримку винищувачів F-16. Ці кошти будуть використані на обслуговування бойових літаків.
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