Про захист енергетики та альтернативні джерела: головне зі звернення Зеленського

Президент України повідомив, які рішення впроваджує держава для захисту від російського енерготерору.

Володимир Зеленський розповів, які кроки впроваджує держава для захисту енергетики від російських ударів та захисту українців від наслідків російського енерготерору.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у четвер, 20 червня.

"Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади, та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення", – сказав президент.

Він повідомив про конкретні рішення, ухвалені владою:

Представити урядову програму для стимулювання встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії з безвідсотковим кредитуванням для фізичних осіб. Пришвидшити на всіх рівнях добудову всіх захисних споруд для енергетики, визначити чіткі терміни завершення робіт на кожному об'єкті. Забезпечити всі громадські та адміністративні обʼєкти, всі обʼєкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергозабезпечення до початку опалювального сезону. Продовжити роботу зі створення нової енергогенерації та децентралізації системи. Мають бути затверджені конкретні проєкти та представлені терміни виконання щодо кожного з них. Активно стимулювати будівництво нових балансувальних та маневрових потужностей для енергетики.

"Це процес доволі складний в умовах війни, але маємо реалізувати, як реалізували вже багато важких проєктів", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що під час сьогоднішнього засідання Ставки також були доповіді та доручення захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності ворога.

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