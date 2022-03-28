Про зняття готівки, нові кредити та достроковий вихід на пенсію - економічні новини минулого тижня

ТСН.ua коротко розповідає про основні економічні новини минулого тижня, які ви могли пропустити.

Через воєнний стан, який був запроваджений 24 лютого 2022 року через вторгнення Росії до України, уряд та Національний банк роблять все можливе, щоб економіка нашої країни залишалася на плаву. Що нового було затверджено в період від 21 до 27 березня 2022 року?

Грошові компенсації для тих, хто прихистив внутрішньо переміщених осіб

Від 21 березня 2022 року всі українці, які прихистили внутрішньо переселених осіб (з територій, де ведуться бойові дії) у себе вдома безкоштовно, будуть отримувати від держави грошову допомогу у вигляді 450 гривень за одну людину. Про це повідомив Кабінет міністрів України. Ці кошти будуть компенсацією за частину комунальних послуг.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

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Також 21 березня 2022 року на Урядовому порталі повідомили про запровадження допомоги на проживання переселенцям з територій, на яких ведуться бойові дії. Кожна дитина чи людина з інвалідністю буде отримувати 3000 гривень, а інші особи - 2000 гривень. Кошти будуть зараховуватися на банківський рахунок щомісяця в період дії воєнного стану + 1 місяць після його закінчення.

Збільшення ліміту зняття іноземної валюти

22 березня 2022 року Національний банк України змінив правила зняття іноземної валюти в банкоматі. Відтепер з власного рахунку людина може зняти до 100 тисяч гривень в валютному еквіваленті. Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку. Також було збільшено ліміт на зняття іноземної валюти в інших країнах світу з карток українських банків.

Безвідсоткові кредити для аграріїв

Українська влада підтримала аграрний сектор розширенням програми "Доступні кредити". Про це повідомили 23 березня 2022 року на Урядовому порталі. Відтепер аграрії зможуть отримувати кредити під 0%, а також брати більше кредитних коштів - до 60 млн гривень. Передбачено, що зміни будуть діяти впродовж всього періоду воєнного стану + 1 місяць після його закінчення.

Достроковий вихід на пенсію учасникам добровольчих формувань

25 березня 2022 року в Мінсоцполітики розповіли, що відтепер всі учасники добровольних формувань територіальних громад мають право вийти на пенсію достроково. Також для них будуть діяти підвищенні норми забезпечення. Якщо учасник бойових дій загине, захищаючи свою Батьківщину, підвищенну пенсію будуть отримувати члени його сім'ї.

Достроковий вихід на пенсію буде доступний для жінок в 50 років та для чоловіків в 55 років (за наявності мінімум 20 років страхового стажу у жінок та 25 років страхового стажу у чоловіків).