Пробачила крадіжку: у Рівному потерпіла закохалась у грабіжника та почала з ним жити

Пробачила крадіжку: у Рівному потерпіла закохалась у грабіжника та почала з ним жити

Під час розслідування злочину потерпіла закохалась у підозрюваного.

У Рівному до одного року та одного місяця обмеження волі засудили чоловіка, який обікрав двох людей. Водночас одна із постраждалих на суді просила не карати грабіжника, бо після злочину почала з ним жити.

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Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду.

За даними суду, підозрюваний в 2019 році поцупив у потерпілої комп'ютер, вартістю 3182 грн. В іншого чоловіка він вкрав мобільний телефон, який коштував 3398 грн. Награбоване він продав.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він додав, що під час розслідування крадіжки, почав мешкати разом з потерпілою.

Потерпіла це підтвердила та додала, що вони із підозрюваним разом живуть. Жінка просила суворо не карати чоловіка, оскільки в неї немає претензій до нього. Інший потерпілий на суд не прийшов.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до одного року та одного місяця обмеження волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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