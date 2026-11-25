Історія собаки Лоли на фронті

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В українських військових на передовій з’явилася незвичайна бойова подруга — безпритульна собака на прізвисько Лола, яка прибилася до екіпажу наземного роботизованого комплексу прикордонної бригади «Гарт». Тепер хвостата супроводжує техніку на бойових виїздах, вартує біля неї під час завантаження та долає десятки кілометрів фронтовими дорогами.

Історією поділилися прикордонники бригади «Гарт».

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Як собака Лола подружилася з роботизованим комплексом на фронті: щемка історія

У підрозділі вона не має ані військового звання, ані офіційної посади чи бойових розпоряджень. Попри це, за один рейс Лола пробігає до 80 кілометрів, безпомилково орієнтується на всіх маршрутах своєї техніки й ніколи не відстає від неї.

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Під час війни, на жаль, є багато історій про втрачений дім, але історія Лоли вирізняється: притулком для неї стала металева конструкція бойового робота. Усе почалося на місці базування техніки, куди прибилася самотня тварина.

Бійці «Гарту» запримітили її та заговорили через гучномовець, яким обладнаний комплекс. Поступово Лола звикла до голосів операторів, почала сприймати НРК як власне житло, а сам екіпаж — як свою сім’ю. Відтоді серед військових з’явилася негласна традиція: куди прямує комплекс — туди рушає й Лола.

«Ми звикли до нашого талісмана Лоли. Без неї вже нікуди. Але малеча є малеча: зупиниться попити води, перепочити чи просто зробити свої собачі справи — ми чекаємо на неї й рушаємо разом далі. Лола стала частиною наших буднів, додає тепла навіть у найсіріші дні війни», — каже військовий на псевдо Єті.

Вона виходить із бійцями на бойові виїзди, пробігаючи по кілька десятків кілометрів за рейс. Поки на платформу завантажують провізію та необхідне спорядження для піхоти на передовій, собака стоїть на варті біля машини й не підпускає сторонніх. Щойно робота завершується, Лола знову біжить слідом за екіпажем.

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Під час чергового рейсу екіпаж атакував російський FPV-дрон. Лола дістала тяжкі поранення — у неї повністю відмовили задні лапи. Та навіть у такому стані собака не лишилася на дорозі, а самотужки доповзла слідом за роботом прямо до позицій прикордонників.

Військовослужбовці одразу надали їй першу допомогу й узялися за лікування, докладаючи всіх зусиль, аби поставити її на лапки.

Далі на бійців чекала складна евакуація пораненої напарниці. Попри негоду, постійну загрозу з повітря від ворожих безпілотників та високі ризики, хлопці не відмовилися від задуму врятувати тварину.

Для евакуації знову використали той самий наземний комплекс. Якщо раніше Лола десятками кілометрів бігла за ним, то цього разу робот віз її на власній платформі, доки не доставив у безпечніший район.

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Для прикордонників «Гарту» Лола стала рідною — тією, хто завжди зустрічає, йде поруч, пильнує та чекає, і заради якої бійці самі готові вирушати небезпечними маршрутами. Вона жодного разу не залишила їх позаду — тож у вирішальний момент військові так само не кинули її.

Тварини та війна: останні новини

Нагадаємо, з Краматорська Донецької області евакуювали 70-річного місцевого мешканця Володимира разом із приблизно 600 голубами, якими він опікувався все життя на місцевому голубодромі.

Через небезпечну ситуацію та обстріли, під час яких птахи нервували й відмовлялися від їжі, чоловік не міг залишатися в місті, але й не хотів їхати без своїх підопічних, тож близько двох місяців шукав спосіб вивезти їх самотужки.

Допомогти з порятунком змогли волонтери спільноти «Порятунок тварин. Харків», які привезли десятки коробок для транспортування птахів. Голубів вивезли до безпечної місцевості, де їх прихистив ветеран війни, який раніше вже мав досвід догляду за цими птахами. Завдяки успішній евакуації птахів зміг виїхати з-під обстрілів і сам Володимир.

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