Пробирались крізь хащі та кучугури: на Закарпатті хворих 2 кілометри везли санками до карети швидкої (фото)

Пробирались крізь хащі та кучугури: на Закарпатті хворих 2 кілометри везли санками до карети швидкої (фото)

Медики врятували обох пацієнтів.

У Свалявському районі Закарпатської області через нерозчищені дороги медики везли хворих санками до карети швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі швидкої медичної допомоги Закарпатської області.

Закарпатські медики розповіли, що минулими вихідними через снігові замети та нерозчищені дороги вони були змушені везти хворих звичайними санками до автомобіля швидкої. Так, у с. Стройне Свалявського району знепритомніла 75-річна жінка. Їй викликали швидку. Через нерозчищені дороги медики спочатку пів години добирались заметами до пацієнтки.

Фото: 103 Закарпаття

"Як з’ясувалося, у жінки була гіпоглікемічна кома. Після проведення всіх необхідних медичних маніпуляцій пацієнтка почала приходити до свідомості, її стан стабілізувався і покращився. Було прийнято рішення – транспортувати до автомобіля. Жінку зафіксували на ношах, поклали на санчата і повезли до швидкої", - розповіли медики.

Подібний випадок стався у с. Яківське Свалявського району. Там 47-річний чоловік травмував руку.

"До пацієнта бригада продиралася пішки через засніжену лісову хащу. У чоловіка виявився складний перелом зі зміщенням. Пацієнта було знеболено, зафіксовано пневмошиною травмовану кінцівку та санчатами транспортовано до швидкої. Медики доставили хворого до Свалявської лікарні", - розповіли медики.

Нагадаємо, у Житомирській області автомобіль швидкої допомоги застряг у снігу, фельдшер пішки пішов до хворого.

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