Пробиралися крізь сніг у медичних костюмах: на Закарпатті прикордонники затримали трьох негелалів, які йшли до Румунії

Пробиралися крізь сніг у медичних костюмах: на Закарпатті прикордонники затримали трьох негелалів, які йшли до Румунії

Нелегальні мігранти заздалегідь замаскувалися, але це їм не допомогло.

У Закарпатській області українські прикордонники затримали трьох нелегальних мігрантів, які намагались перетнути українсько-румунський кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники затримали мігрантів за 50 метрів до кордону з Румунією. Жодних документів із собою затримані чоловіки не мали. Спершу усі троє назвались громадянами Сирії, але згодом прикордонники встановили, що один із них громадянин Єгипту.

Також виявилося, що усіх трьох шукачів кращої долі правоохоронці затримують уже не вперше.

Щоб залишатися непоміченими на засніженій місцевості, нелегали навіть одягли заздалегідь придбані захисні медичні костюми білого кольору.

"Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, ймовірно причетних до організації незаконної подорожі іноземців. На самих нелегальних мандрівників складено протоколи про адмінправопорушення, справи будуть скеровані до суду, який і надасть правову оцінку їхнім діям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що польсько-білоруський кордон намагалося нелегально перетнути півсотні осіб. Разом з білоруськими спецслужбами мігранти кидали у польські патрулі каміння та колоди.

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