Пробірки з кров'ю, шприци і бинти: у Київській області виявили звалище небезпечних медичних відходів

Пробірки з кров'ю, шприци і бинти: у Київській області виявили звалище небезпечних медичних відходів

Підприємство повинно було спалити понад 6 тон медичного сміття, але замість цього воно просто викидало його на території ще двох областей: Львівської та Миколаївської.

Правоохоронці Київщини викрили підприємство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів з лікарень, скидало їх просто неба на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Як повідомили у пресслужбі поліції Київщини, підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від медзакладів понад 6 тисяч тон медичних відходів. Йдеться про пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, люмінесцентні лампи, шприци, голки, бинти, які використовувалися, зокрема, й в інфекційних лікарнях та відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Медичне сміття скидали на території трьох областей / mvs.gov.ua

Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками вивоизили та скидали їх просто неба у місцях, не пристосованих для утилізації сміття.

Медичне сміття скидали на території трьох областей / mvs.gov.ua

У квітні цього року підприємству анулювали ліцензії для утилізації небезпечних відходів, але попри це фірма продовжила укладати договори з медзакладами, у результаті чого отримала понад півмільйона гривень.

Медичне сміття скидали на території трьох областей / mvs.gov.ua

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) , ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує ув’язнення до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Медичне сміття, яке 5 місяців пролежало неподалік Львова, забрали на утилізацію

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