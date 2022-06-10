"Пробивають дно": російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують їсти собак

"Пробивають дно": російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують їсти собак

Окупанти скаржаться на харчування і вдаються до поїдання собак.

Російські командири продають пайки своїх солдатів, тому ті продовжують харчуватися собаками.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

На одному із записів окупант поскаржився дружині на сухпайки.

"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам", - сказав російський загарбник.

Він додав, що їхні пайки перепродують командири.

На другому записі інший окупант попросив маму вгадати, що він їв. Жінка спершу називає "екзотичний варіант" з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

"Собаку! М'яса ж хочеться!" – відповів росіянин.

"Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. "Друга армія світу" продовжує пробивати дно", - підсумували в СБУ.

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