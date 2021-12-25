Пробиває дуже високі титри антитіл: Голубовська назвала особливості нового штаму коронавірусу "Омікрон"

"Омікрон" спричинить новий спалах COVID-19 в Україні, утім ця хвиля обіцяє бути не такою трагічною, каже лікарка.

Протікання COVID-19, викликаного варіантом "Омікрон" (Omicron), має свої особливості.

Зокрема, він здатен пробивати захист вакцинованих і тих, хто раніше хворів на інші штами коронавірусу.

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Про це йдеться у дописі відомої лікарки-інфекціоністки, докторки медичних наук Ольги Голубовської у фейсбуці.

Зокрема, інфекціоністка перерахувала особливості протікання та симптоми "Омікрону", серед яких висока температура через високе вірусне навантаження.

Особливості протікання "Омікрону"

1. У дебюті температура тіла у пацієнтів частіше підвищена, може досягати 39 градусів і вище, але, як правило, до тяжкої дихальної недостатності справа не доходить;

2. Хворіють вакциновані, зокрема і ті, що мають високі титри антитіл (максимальна кількість, яку я спостерігала – 75 000 AU/мл). Почастішали повторні випадки захворювання. Різниці у протіканні особливої ​​немає. Вимірювати титри антитіл теж немає сенсу;

3. Такі особливості захворювання пов'язані з тим, що збудник має більше 30 мутацій у S-білку, 15 з яких сталися у рецепторзв'язувальному домені. Збудник позбавлений можливості ефективного зв'язування з рецепторами, уникає дії антитіл, що нейтралізують, до інших варіантів вірусу, поступається тяжкістю перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності;

4. Температура тіла в дебюті обумовлена ​​високим вірусним навантаженням, ще більшим, ніж при варіанті "Дельта" (Delta), але з тяжкістю протікання це не завжди корелює.

"Омікрон" спричинить новий спалах COVID-19 в Україні

Ольга Голубовська каже, що Україну очікує зростання захворюваності, утім ця хвиля обіцяє бути не такою трагічною.

"Але розраховувати на повне благополуччя ще рано: групи ризику будуть все-таки вразливі до тяжкого перебігу, повністю розслаблятися не варто", - каже лікарка.

Голубовська також акцентувала увагу на ранньому лікуванні інфікованих.

"Тактика ведення хворих (незалежно від статусу вакцинації) має бути однаково незмінною – раннє лікування противірусними препаратами. Раніше - це відразу після встановлення діагнозу, в перший тиждень. Це найефективніше, що ми маємо сьогодні, в обмежених умовах доступу до моноклональних антитіл", - зазначила інфекціоністка.

Нагадаємо, за прогнозами ВООЗ, штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі.

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