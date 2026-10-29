"Проблема буде не тільки нам, а й усій Європі": Флеш" попередив про нову загрозу РФ

Сергій Бескрестнов / © Associated Press

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Росія розвиває супутникову систему зв’язку «Рассвет», яка може дати змогу керувати ракетами та дронами типу «Шахед» онлайн над усією територією України. Ця технологія може становити загрозу не лише для України, а й для Європи та США.

Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, передає кореспондентка ТСН.

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«Росії потрібно побудувати десь 250 супутників, щоб запустити систему „Рассвет“, щоб вона почала працювати на території України. „Рассвет“ — це наш наступний виклик. Ми розуміємо, про що це буде. Я б’ю тривогу, як можу, тому що Росія може запустити цей проєкт дуже швидко. Вони уже зараз мають понад 40 супутників. У них є проблеми з орбітами зараз, але у них уже є вікна, які дозволяють їм працювати над Україною: 40 хвилин, годину», — сказав він.

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Бескрестнов наголосив, що наслідки розвитку російської супутникової мережі можуть відчути й інші країни. Зокрема, він пов’язав із новою системою керування дронами загрозу від безпілотників, які час від часу фіксують над Європою.

«І це проблема, і ми зараз намагаємось сказати світу, що це проблема не для України, це проблема для усіх: для Європи, для Сполучених Штатів, наприклад. Тому що оці самі загадкові БпЛА, які зараз літають час від часу десь над Європою, вони будуть літати з новою системою керування „Рассвет“. Тобто це проблема, виклик», — додав він.

Нагадаємо, російські війська знову застосували проти України нову модифікацію реактивного безпілотника «Герань-5 К5-К». Вона оснащена системою оптичної навігації та має збільшені дальність, швидкість і висоту польоту.

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