Проблема «майданної» України: у Зеленського пояснили основне протиріччя в запитах громадян

Михайо Подоляк

В Офісі президента висловилися про акції проти закону щодо НАБУ і САП. Протест, який ми бачили на площі, — це про вирішене питання, що держава не може приймати рішення, які не розуміє суспільство. Вона має ці рішення пояснювати.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Наталії Мосейчук на ютуб-каналі «Мосейчук+».

Він зауважує, що це проблема комунікації та логіки.

«А якщо хтось виходить і говорить образливі речі на рахунок дітей чи батьків президента, то це не протест. Це про спробу зламати країну внутрішньо, щоб в країні була війна всіх проти всіх. І це дуже погано. І ось тут правоохоронні органи мають працювати достатньо жорстко, серйозно», — наголосив він.

За його словами, попередні президенти України Кравчук і Кучма побудували певний каркас української державності, але вони не зробили державу повністю самостійною, яка б усвідомлювала свою унікальність. І зараз це робить Зеленський.

«Це ж завжди проблема „майданної“ України — тут всі хочуть одночасно і впливати на процеси, і в той же момент всі хочуть, щоб був потужний гетьман. Це конфліктність, яка закладена історично в українську ідентичність: і Майдан, і схильний до авторитарних трендів авторитарний гетьман», — пояснив Подоляк.

І демократія і порядок, додала Мосейчук, з чим погодився Подоляк.

Посадовець зауважив, що епізод з Міндічем може бути небезпечним, тільки якщо «він буде використовуватися як компроматна складова». Не виключено, що хтось спробує використати цю ситуацію саме так, допускає Подоляк. Але повторити ситуацію, яка виникла у президента Кучми після плівок Мельниченка вже не вийде.

«Сьогодні вже інша Україна, президент інший. Кучма тільки починав розуміти що таке президентство. Зеленський навпаки прекрасно розуміє, що таке відповідальність президента, він вольовий в цьому плані, і він готовий буде до відвертого спілкування. Кучма не був готовий категорично. І це — фундаментально різні ситуації. Зеленський буде готовий до будь-якого спілкування на будь-яких рівнях. Він вже показав на прикладі конфлікту навколо антикорупційної вертикалі, що він вміє спокійно і швидко реагувати, на відміну від Кучми», — завершив Подоляк.

Нагадаємо, російський режим не має жодних реальних пропозицій для припинення війни проти України. Радник ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що недавній контакт між американським спецпосланцем Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним є лише політичним жестом, що не матиме практичного впливу на перебіг подій.

Він додає, що позиція Кремля залишається незмінною: російський лідер не відмовляється від ідеї реваншу та намагається легалізувати захоплення українських територій. Подоляк нагадав, що після розпаду СРСР 1991 року Росія була визнана у міжнародних кордонах, і не має жодного юридичного права на будь-які українські землі