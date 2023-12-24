Проблема мобілізації, “повістки” за кордон і чи буде допомога від США: головні тези інтерв’ю міністра оборони Умєрова

Правила мобілізації повинні бути зрозумілими для суспільства, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання.

Міністр оборони України Рустем Умєров у великому інтерв’ю "Суспільному" розповів про головну проблему мобілізації в Україні, можливість демобілізації військових, електронні сповіщення, які будуть отримувати українці навіть за кордоном, і про те, наскільки важливою є допомога США для успішного ведення бойових дій на фронті.

ТСН.ua зібрав головні тези із цієї розмови з очільником оборонного відомства.

Про мобілізацію

За словами Рустема Умєрова, правила мобілізації повинні бути зрозумілими для суспільства, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання. Він вважає, що в процесі мобілізації потрібно змінити світоглядні підходи і створити однакові “правила гри” для всіх.

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“Треба розуміти, що таке мобілізація, бо ми демонізували ці процеси. У нас, на жаль, сприймається, що служити батьківщині — це покарання. А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати”, - наголосив міністр.

За його словами, щоб суспільству зрозуміти, як ми будемо відвойовувати територію, потребують роз’яснення або змін питання мобілізації, демобілізації, відстрочки та соціального захисту.

“Ми повинні це вирішити, бути зрозумілими, відкритими і прозорими. Тому що це безпека країни, це її оборона. Якщо хочемо допомоги суспільства, повинні сказати, як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього ми готуємо законопроєкт”, - наголосив Рустем Умєров.

Про “повістки” за кордон

Міністр оборони зазначив, що в Україні за останні півтора місяці консолідували всі бази даних, щоб розуміти, скільки чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. У разі ухвалення рішення про виклики до ТЦК та СП (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

"Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - зазначив він.

Рустем Умєров переконаний, що частина з цих військовозобов'язаних чоловіків повернеться до України.

"Вважаю людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей. Ми просто закликаємо цих людей пройти облік”, - сказав він.

Про демобілізацію

Рустем Умєров зазначив, що термін "демобілізація" можна буде застосовувати лише після завершення активної фази війни з Росією. Зараз же розробляються рішення, які дадуть можливість відпочити деяким воїнам.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - розповів він.

Міністр зауважив, що "демобілізація" для деяких військових не залежатиме від кількості новопризваних.

Про допомогу США

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, що для України є вкрай важливим пакет допомоги у 60 мільярдів доларів, який досі не затвердив Сенат США, але запевнив, що ситуація з фінансами у війську "складна, але контрольована".

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За його словами, російські фейки про те, що нібито ЄС чи США відмовилися допомагати Україні, не відповідають дійсності.

"Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться – це головне", – сказав Умєров.

Міністр визнав, що питання фінансової підтримки буде постійно, доки Україна не запустить свою економіку в тих обсягах, які нам потрібні.

"Ми повинні дивитися, як буде діяти ворог. Ми робимо план оборони, обговорюємо ці питання з партнерами і плануємо продовження співпраці. Деякі засоби, обладнання або невчасно приходять, або вони закінчились, або прийдуть пізніше. Це операційні питання, щодо яких ми з ними в постійному контакті” , – пояснив Умєров.

Про закупівлю дронів

Рустем Умєров повідомив, що у Міноборони вже сформували потреби у безпілотниках на наступний рік.

Він не виключає, що усі 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить.

"Гроші тільки нещодавно були перераховані і вже починаємо працювати. Тобто є, наприклад, 200+ типів дронів, є декількасот виробників — до цього часу більшість цих виробників не працювала в такій кількості і ми почали це тестувати. Є дрони, які як FPV, є бомбери, є морські дрони — їх сотні", - додав очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння в мобілізаційній роботі.

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