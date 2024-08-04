"Проблема стоїть особливо гостро для жінок": в Україні через війну загостроється любовна криза - NYT

У великах містах присутність чоловіків помітно скоротилася, а у деяких селах призов на військову службу спустошив чоловіче населення.

Війна впливає на романтичні відносини між молодими людьми. Через низку проблем в країні загостроється любовна криза.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

"Війна спричинила хаос на сцені знайомств. Хоча прагнення до любові може здаватися другорядним у зв’язку з ракетними атаками, перебоями в електропостачанні та нестачею їжі, багато українців кажуть, що їм потрібні романтичні стосунки, щоб допомогти їм впоратися з травмою життя в країні, яка воює. Для жінок проблема стоїть особливо гостро. Загинули десятки тисяч чоловіків. Багато перебуває на передовій, деякі втекли з країни, а інші не бажають залишати свої домівки, боячись бути зупиненими на вулиці ТЦК", - сказаноа у повідомленні.

Автори видання стверджують, що у таких містах, як столиця Київ, присутність чоловіків помітно скоротилася, а у деяких селах призов на військову службу спустошив чоловіче населення.