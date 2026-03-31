Проблема СЗЧ: Сирський відповів, чи підтримує "жорсткі заходи"

Сирський назвав головну умову для подолання СЗЧ / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував проблему самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими і запевнив, що «не прихильник жорстких заходів».

Про це він заяив в інтервʼю телеканалу ICTV.

Сирський запевнив, що в ЗСУ багато зроблено для того, щоб військовослужбовці повертались з СЗЧ. За його словами, багато військових щоденно повертаються в батальйони-резерви, де вони розподіляються в різні частини.

«Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон», — сказав Сирський у відповідь на питання, чи має покарання за СЗЧ бути суворішим.

Він додає, що бачить цей процес у тому, щоби створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації.

Сирський наголосив, що до мобілізованих потрібно ставитися «по-людськи» — у ТЦК, навчальних центрах і військових частинах.

«Тобто, щоб не було образ, формалізму. Всі хочуть, щоб до них ставилися по-людськи. Людське ставлення повинно бути на всіх етапах. Я думаю, що тоді й проблем буде набагато менше», — підсумував головком ЗСУ.

Раніше міністр оборони Федоров заявив, що готує нові рішення щодо СЗЧ і термінів служби для піхоти.

