ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Проблема СЗЧ: Сирський відповів, чи підтримує "жорсткі заходи"

Сирський вважає, що розв’язання проблеми СЗЧ полягає не в репресивних заходах, а у створенні належних умов на всіх етапах — від мобілізації в ТЦК до служби безпосередньо у підрозділах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
© Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував проблему самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими і запевнив, що «не прихильник жорстких заходів».

Про це він заяив в інтервʼю телеканалу ICTV.

Сирський запевнив, що в ЗСУ багато зроблено для того, щоб військовослужбовці повертались з СЗЧ. За його словами, багато військових щоденно повертаються в батальйони-резерви, де вони розподіляються в різні частини.

«Я не прихильник жорстких заходів. У нас законодавство і так достатньо суворо ставиться до всіх, хто порушує цей закон», — сказав Сирський у відповідь на питання, чи має покарання за СЗЧ бути суворішим.

Він додає, що бачить цей процес у тому, щоби створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації.

Сирський наголосив, що до мобілізованих потрібно ставитися «по-людськи» — у ТЦК, навчальних центрах і військових частинах.

«Тобто, щоб не було образ, формалізму. Всі хочуть, щоб до них ставилися по-людськи. Людське ставлення повинно бути на всіх етапах. Я думаю, що тоді й проблем буде набагато менше», — підсумував головком ЗСУ.

Раніше міністр оборони Федоров заявив, що готує нові рішення щодо СЗЧ і термінів служби для піхоти.

Нагадаємо, у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ та дезертирства.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie