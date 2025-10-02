Проблема СЗЧ в Україні: командир пояснив, що потрібно для її вирішення

Акція проти законопроєкту про відповідальність за СЗЧ / © Hromadske.ua

Реклама

В Україні гостро стоїть проблема СЗЧ. Для її вирішення потрібні, зокрема, річні контракти й грошовий мотиватор.

Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі «День.LIVE».

За його словами, випадки СЗЧ мають багато причин, і це питання потребує комплексного вивчення та системних рішень. Сьогодні контракти часто автоматично пролонгуються, а це — не панацея. і потрібні механізми, які дадуть людям «вікно виходу» та мотивацію повернутися.

Реклама

Військовий акцентував, що у нас відсутній дієвий механізм переведення між бригадами, через що бійці йдуть у СЗЧ.

«Скільки там, 200 тисяч, казали, СЗЧ? Нехай буде цифра 200 тисяч. Це 200 тисяч кримінальних проваджень. Це що — 200 тисяч арештів? 200 тисяч позбавлень волі? У нас не вистачить місць позбавлення волі та судової системи. Історія буде показова, щоб інші боялися, але фізично правоохоронна та судова система не витягнуть так кількість. А їх не 200 тисяч», — пояснив він.

З огляду на це важливо працювати комплекcно:

впровадження грошового мотиватора;

передбачення терміну служби;

короткострокові контракти на 1 рік після демобілізації;

спрощення механізмів переведення між підрозділами;

увага до морально-психологічного стану військових.

«Потрібно дати вікно виходу — і це стане мотиватором для наступних людей, яких мобілізують. Багато хто з розвідників каже: “Я пішов доброволцьцем, а потрапив до рабства. Такого не має бути», — завершив Ярославський.

Реклама

Раніше у Запоріжжі засудили мобілізованого, який самовільно покинув військову частину.

На суді мобілізований провину визнав. Чоловік пояснив, що не витримав військової служби. Перед бойовим завданням він поспілкувався із замполітом, вирішивши, що краще залишити військову частину, аніж не виконати наказ командира.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.5 ст.407 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.