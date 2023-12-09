Проблема в коштах: як можуть вирішити проблему з підтопленням метро в Києві

Тріщини можуть залити рідким склом.
Зупинити підтоплення метро в Києві можуть завдяки технологіям. Зокрема, за допомогою рідкого скла.
Про це повідомив архітектор Анатолій Фролов.
Як зазначається, епізод з підтопленням вже відбувався - наприклад, на станції метро “Університет”. Тоді проблему вирішили, коли залили тріщини рідким склом.
“На сьогоднішній день є багато технологій, які зупинять воду. З водою не буде великої проблеми, це можливо закрити... Є багато іноземних технологій, коли ми наносимо спеціальний шар і цей шар стає склом. Він проникає в воду: чим більше вода йде, тим далі він заходить в ґрунт... Це не проблема – проблема в коштах”, - наголосив архітектор.
Нагадаємо, що у Києві через закриття метро змінили дорожній рух на Либідській площі.
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