Проблема в коштах: як можуть вирішити проблему з підтопленням метро в Києві

Зупинити підтоплення метро в Києві можуть завдяки технологіям. Зокрема, за допомогою рідкого скла.

Про це повідомив архітектор Анатолій Фролов.

Як зазначається, епізод з підтопленням вже відбувався - наприклад, на станції метро “Університет”. Тоді проблему вирішили, коли залили тріщини рідким склом.

“На сьогоднішній день є багато технологій, які зупинять воду. З водою не буде великої проблеми, це можливо закрити... Є багато іноземних технологій, коли ми наносимо спеціальний шар і цей шар стає склом. Він проникає в воду: чим більше вода йде, тим далі він заходить в ґрунт... Це не проблема – проблема в коштах”, - наголосив архітектор.

Нагадаємо, що у Києві через закриття метро змінили дорожній рух на Либідській площі.

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