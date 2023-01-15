Проблема з електрикою серйозна, відключення світла можуть бути тривалими - ДТЕК

Станом на вечір 15 січня дефіцит генерації в українській енергосистемі після російської атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження.

Про це повідомив гендиректор енергетичної компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

"Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - написав він у себе в Facebook.

За словами Коваленка, проблема настільки серйозна, що "Укренерго" значно обмежила обсяги споживання по всій Україні, зокрема в Києві.

"Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена", - зазначив він.

Гендиректор енергетичної компанії назвав руйнування значними. Наразі всі енергетики працюють над відновленням.

"Але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - попередив Коваленко.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог пошкодив одну з теплових електростанції. Коваленко показав фото влучання в одну з ТЕС.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

Читайте також: