Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Кількість переглядів
- 42
Час на прочитання
- 2 хв
Проблема з ППО на Чернігівщині: влада пояснила ситуацію
Проблема нестачі засобів ППО безпосередньо залежить від кількості «Шахедів», які летять на Чернігівську область.
У Мережі б’ють на сполох через ситуацію з ППО на Чернігівщині. Влада прокоментувала її, зазначивши, що нерідко за інформаційними скандалами стоїть Росія. Як стверджує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, в області працюють по ворожих «Шахедах».
Про це він розповів у коментарі ТСН.
Посадовець запевнив, що всі громади Чернігівщини, ОВА, МВА дуже багато допомоги надає і надавала Збройним силам, в тому числі і для підсилення ППО.
«Ми працюємо в тісній комунікації з командуванням повітряних сил, з нашими силами оборони, які у нас знаходяться. Ця робота вона постійно триває і вона підсилюється. Я, на жаль, не можу назвати статистику, але вона не така, як інколи пишуть в соцмережах», — зазначив Чаус.
Якби мобільного огневої групи, інші засоби ураження, РЕБи не працювали, додає він, ситуація була б гірша. Чаус також акцентував, що нестача засобів ППО залежить від кількості дронів, які летять на Чернігівщину сьогодні.
«На сьогодні точно і адміністрація, і громади, і були вже багато наради за ці дні останні, протягом останнього місяця, навіть не двох днів останнього місяця, що до нарощення сили засоби у ППО ми працюємо в цьому напрямку», — завершив він.
Раніше ми писали, що військовий блогер заявив про серйозну проблему з ППО на Чернігівщині. «Шахеди», якими Росія нещадно атакує область, буцімто взагалі не збивають, і вони постійно вражають критичну інфраструктуру. З огляду на ситуацію, рішення потрібно ухвалювати на всіх рівнях — від ОВА до Повітряних сил.
У Мережі жителі Чернігівської області скаржаться на надскладні умови проживання, тож серйозно задумуються про виїзд. Щонайменше пів мільйона осіб — без світла.
Деталі скандалу — читайте у матеріалі ТСН.ua.