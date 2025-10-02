Проблема з ППО на Чернігівщині: влада пояснила ситуацію

ППО / © tsn.ua

У Мережі б’ють на сполох через ситуацію з ППО на Чернігівщині. Влада прокоментувала її, зазначивши, що нерідко за інформаційними скандалами стоїть Росія. Як стверджує голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, в області працюють по ворожих «Шахедах».

Про це він розповів у коментарі ТСН.

Дата публікації 16:08, 02.10.25

Посадовець запевнив, що всі громади Чернігівщини, ОВА, МВА дуже багато допомоги надає і надавала Збройним силам, в тому числі і для підсилення ППО.

«Ми працюємо в тісній комунікації з командуванням повітряних сил, з нашими силами оборони, які у нас знаходяться. Ця робота вона постійно триває і вона підсилюється. Я, на жаль, не можу назвати статистику, але вона не така, як інколи пишуть в соцмережах», — зазначив Чаус.

Якби мобільного огневої групи, інші засоби ураження, РЕБи не працювали, додає він, ситуація була б гірша. Чаус також акцентував, що нестача засобів ППО залежить від кількості дронів, які летять на Чернігівщину сьогодні.

«На сьогодні точно і адміністрація, і громади, і були вже багато наради за ці дні останні, протягом останнього місяця, навіть не двох днів останнього місяця, що до нарощення сили засоби у ППО ми працюємо в цьому напрямку», — завершив він.

Раніше ми писали, що військовий блогер заявив про серйозну проблему з ППО на Чернігівщині. «Шахеди», якими Росія нещадно атакує область, буцімто взагалі не збивають, і вони постійно вражають критичну інфраструктуру. З огляду на ситуацію, рішення потрібно ухвалювати на всіх рівнях — від ОВА до Повітряних сил.

У Мережі жителі Чернігівської області скаржаться на надскладні умови проживання, тож серйозно задумуються про виїзд. Щонайменше пів мільйона осіб — без світла.

Деталі скандалу — читайте у матеріалі ТСН.ua.