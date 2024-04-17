Проблема захисту енергооб'єктів: у Раді пропонують розпочати розслідування

Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив, що процес прийняття управлінських рішень в питанні енергетичної та національної безпеки є неефективним та безпорадним.

У Верховній Раді України запропонували негайно створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) по дослідженню реалізації органами влади програми будівництва укриттів на обʼєктах енергетики.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

Відповідну пропозицію, ініціатором якої виступив Кучеренко, кілька днів тому було спрямовано лідерам всіх фракцій Верховної Ради.

"За останні дні в ході робочої поїздки побував на декількох таких обʼєктах і ще більше переконався в необхідності термінового створення такої ТСК", – написав нардеп.

Він підкреслив, що у захисті енергооб'єктів головна проблема полягає не в тому, що великі бюджетні кошти використовуються неефективно.

"Мова йде про очевидну неефективну та безпорадну організацію самого процесу прийняття управлінських рішень в питанні енергетичної та національної безпеки, та абсолютно неефективній системі контролю за їх реалізацією, за що розраховуватися будемо ми всі разом з вами", – наголосив Кучеренко.

Нардеп додав, що необхідність створення ТСК стала абсолютно очевидною в ході виїзного засідання Комітету з енергетики та ЖКП, яке відбулося в Харкові, та відвідування постраждалих обʼєктів.

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