Проблеми командування у ЗСУ: офіцер пожалівся на "совок" та порівняв зі стандартами НАТО

В ЗСУ досі домінує "совковий" підхід до командування підлеглими, який суттєво відрізняється від стандартів НАТО.

Про це розповів офіцер ЗСУ та військовий інструктор Сергій Молодід в інтерв’ю "Новинарні".

"У нас в основному працюють по direct command [за прямим наказом – ред.] – "совковий" метод керування, коли ти абсолютно кожному кажеш: ти копаєш, ти світиш ліхтариком, ти йому допомагаєш, ти вантажиш мішки… Це робиться в тих випадках, коли люди некомпетентні або дуже розгублені, і ти розумієш, що не можеш їм делегувати рішення. Такі люди або неправильно підібрані на посади, або ненавчені. Або їм неграмотно поставлена задача", – розповів військовий.

Молодід пояснив, що в арміях країн НАТО використовують інший принцип командування, який дає можливість коротко і зрозуміло ставити завдання підлеглим. Тобто стандарти НАТО передбачають дотримання "протоколу 5W": Who, What, When, Where, Why (Хто, Що, Коли, Де, Навіщо).

"У нас же зазвичай не заморочуються: кричать, "негайно, швидко, терміново, все робіть", без пояснень, що ж має бути в результаті. Часу на планування взагалі не виділяють. А потім обов’язково буде щось не так", – пожалівся військовий.

На думку Молодіда, у довгостроковій перспективі такий підхід знищує у підлеглих мотивацію. В таких умовах вони не проявляють ініціативу, не відстоюють власну думку та бояться зробити крок убік без попереднього погодження.

Нагадаємо, за словами Сергія Молодіда, бійці ЗСУ не отримують зброю у належній кількості, а також втрачають перевагу перед ворогом через помилки командування. При цьому росіяни вчаться швидше, а їхній FPV-напрямок розвивається катастрофічними темпами.

Читайте також провідні новини дня: