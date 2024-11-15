Проблеми на ринку праці в Україні: жінки почнуть опановувати чоловічі професії – проєкт уряду

Серед професій — слюсар, водій трамвая або автобуса, тракторист, токар, машиніст тощо.
Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові професії. Це вимушений захід через перебування на фронті значної частини чоловіків.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятницю, 15 листопада.
У пояснювальній записці йдеться про те, що через велику війну в Україні виник дефіцит кадрів. Водночас роботодавці відкриті для працевлаштування жінок на нетипові посади.
Згідно з документом, який опублікував депутат, жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах:
- верстатника;
- водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;
- електрогазозварника;
- електромонтера;
- машиніста екскаватора, крана;
- монтажника систем утеплення будівель;
- оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
- слюсаря;
- столяра;
- тесляра;
- токаря;
- тракториста;
- фрезерувальника.
Нагадаємо, в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК.
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