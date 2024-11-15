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Проблеми на ринку праці в Україні: жінки почнуть опановувати чоловічі професії – проєкт уряду

Проблеми на ринку праці в Україні: жінки почнуть опановувати чоловічі професії – проєкт уряду

Через брак персоналу в Україні запустять експериментальний проєкт Фото: X (Twitter)

Серед професій — слюсар, водій трамвая або автобуса, тракторист, токар, машиніст тощо.

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові професії. Це вимушений захід через перебування на фронті значної частини чоловіків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятницю, 15 листопада.

У пояснювальній записці йдеться про те, що через велику війну в Україні виник дефіцит кадрів.  Водночас роботодавці відкриті для працевлаштування жінок на нетипові посади. 

Згідно з документом, який опублікував депутат, жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах:

  • верстатника;
  • водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;
  • електрогазозварника;
  • електромонтера;
  • машиніста екскаватора, крана;
  • монтажника систем утеплення будівель;
  • оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
  • слюсаря;
  • столяра;
  • тесляра;
  • токаря;
  • тракториста;
  • фрезерувальника.

Нагадаємо, в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК.

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