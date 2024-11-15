Проблеми на ринку праці в Україні: жінки почнуть опановувати чоловічі професії – проєкт уряду

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який допоможе залучити жінок у нові професії. Це вимушений захід через перебування на фронті значної частини чоловіків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у п'ятницю, 15 листопада.

У пояснювальній записці йдеться про те, що через велику війну в Україні виник дефіцит кадрів. Водночас роботодавці відкриті для працевлаштування жінок на нетипові посади.

Також читайте Скільки жінок стає на службу в ЗСУ: ТЦК надав інформацію

Згідно з документом, який опублікував депутат, жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах:

верстатника;

водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;

електрогазозварника;

електромонтера;

машиніста екскаватора, крана;

монтажника систем утеплення будівель;

оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;

слюсаря;

столяра;

тесляра;

токаря;

тракториста;

фрезерувальника.

Нагадаємо, в Україні всі військовозобов'язані жінки віком 18-60 років повинні оновити свої облікові дані в ТЦК.

Читайте також: