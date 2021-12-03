Проблеми осіб з інвалідністю треба вирішувати щоденно на всіх рівнях влади – Ірина Суслова

У більш ніж 10 областях України відбулися заходи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю.

3 грудня до Міжнародного дня людей з інвалідністю у більш ніж 10 областях України пройшли панельні дискусії, зустрічі, майстер-класи та було проведено вебінар на тему "Соціальний захист прав людей та дітей з інвалідністю" за ініціативою Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

До відповідних заходів долучилися представники місцевих органів влади, очільники територіальних громад, депутати та громадські організації.

Так, у Білій Церкві Київської області було проведено панельну дискусію на тему "Удосконалення надання соціальних послуг особам з інвалідністю, забезпечення виконання державних програм реабілітації осіб з інвалідністю в Білоцерківській громаді". У дискусії, зокрема, взяв участь міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий. В Івано-Франківську та Покровську Донецької області пройшли майстер-класи для дітей з інвалідністю, а в Рівному відбулась бранч-зустріч для матерів, які виховують дітей з інвалідністю.

У Жіночому русі "ЗА МАЙБУТНЄ" у рамках проєкту "Голос людей з інвалідністю" вирішили привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю та підняти питання щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю в Україні.

"Наше завдання — звернути увагу влади на проблеми людей з інвалідністю в Україні та забезпечити захист їх конституційних прав. Справедливість, рівність, забезпечення конституційних прав — це три кити, на яких тримається соціальна політика держави. І Україна не має бути винятком!" – пояснює лідерка руху Ірина Суслова.

Нагадаємо, що майже рік тому рух ініціював проєкт "Голос людей з інвалідністю" з метою сприяння реальному включенню осіб з інвалідністю в активне суспільне життя та забезпечення їх конституційних прав. Протягом року у русі провели ряд загальнонаціональних заходів щодо підняття проблем, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю в Україні та розробки пропозицій щодо їх вирішення.

У жовтні 2021 року Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" долучився до комітетських слухань на тему "Проблемні питання законодавчого врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю", які пройшли у Комітеті ВРУ з питань прав людини. Комітет рекомендував парламенту прийняти ряд законопроектів щодо посилення захисту прав осіб з інвалідністю. Ініціативи, які були напрацьовані Жіночим рухом "ЗА МАЙБУТНЄ" в рамках проєкту "Голос людей з інвалідністю" були почуті у стінах парламенту. Так, завдяки діяльності руху, вперше за сім років у держбюджеті-2022 було підвищено видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю.

Разом з цим, у русі також активно впроваджують соціальні проєкти для людей з інвалідністю в регіонах: відкривають спортивні секції для дорослих і дітей з інвалідністю, проводять творчі та кулінарні майстер-класи і психологічні тренінги.