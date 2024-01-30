"Проблеми з алкоголем": "Слуги народу" пересварились між собою через "відставку Залужного"

Нардепка Безугла знову втрапила у скандал через вимогу звільнити Залужного.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Марʼяна Безугла знову закликала звільнити з поста Головнокомандувача Збройних Сил України Генерала Валерія Залужного, заявивши, що він має "проблеми з алкоголем".

На своїй сторінці у Facebook Безугла заявила, що відставка Залужного - "це шанс на план 2024".

Нардепка заявила, що нібито Головнокомандувач ЗСУ має "проблеми з алкоголем", а також вона натякнула, шо це стосується всього українського генералітету.

Крім того, нардепа написала, що нібито Залужний шантажує, що у разі відставки, не залишиться в ЗСУ, а звільниться через ВЛК.

Крім того, вона заявила, що чим швидше відбудеться відставка Головнокомандувача, "тим більше у нас шансів вирватися з поверхневого пекла нищення людей не тільки росіянами, а заскорузлою власною пострадянською армією".

В свою чергу "Слуга народу" Юлія Яцик у коментарях закликала Безуглу саму "зав'язувати і з алкоголем, і з важкими наркотиками".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Крім того, ми раніше інформували, що нардепка Марʼяна Безугла назвала трьох претендентів на заміну головкома Залужного.

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