Проблеми зі світлом: у Кабміні звернулися до українців з важливою заявою

Українців закликають заощаджувати електроенергію в пікові години споживання.

З таким закликом 12 квітня звернулася заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання - це зранку і ввечері", - сказала вона.

Заступниця міністра пояснила, що вдень в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні й достатньо багато відновлювальної генерації. За її словами, вчора, 11 квітня, Україна передавала надлишок електроенергії сусіднім країнам. Але ввечері потужності не вистачає.

"Коли світовий день закінчується збільшується споживання і не вистачає в системі генерації. От вчора доводилося також залучати допомогу від наших партнерів. Тобто вдень передаємо - ввечері повинні залучати", - пояснила Гринчук.

У Міненерго закликають українців допомогти у стабілізації енергосистеми. Для цього потрібно зменшити використання електроенергії у пікові години.

"Поки ми шукаємо ці рішення, як стабілізувати цю ситуацію, дуже просимо наших споживачів все-таки допомогти нам і переносити використання найбільш енергоємних приладів на денні години. Намагатися економити особливо в ці пікові такі складні для нас години відновлення таких об'єктів", - закликала заступниця міністра.

Нагадаємо, вранці, 11 квітня, російські ракети та дрони знову завдали значних ушкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. В якому стані українська енергосистема та чи є загроза блекаутів, розповіли в "Укренерго".

Читайте також:

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.