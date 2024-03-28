Проблеми зі світлом в Україні: оптимістичні прогнози відновлення енергосистеми під загрозою нових атак

Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що прогнози щодо відновлення енергопостачання в Одеській області оптимістичніші, ніж на Харківщині, але все залежить від продовження атак з боку російської армії.

По Одеській області прогнози щодо відновлення повноцінної роботи енергосистеми оптимістичніші, ніж по Харківщині, однак все залежить від того будуть продовжуватись атаки російської армії чи ні.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник сказав в ефірі Громадського радіо.

За його словами, якщо обстріли в Харкові не продовжуватимуться, є надії на відновлення енергопостачання у більших обсягах з плином декількох тижнів. Все залежить від кількості робіт, які проводяться.

Водночас кількість тривог негативно впливає на можливість фізичної роботи, але, каже Колісник, сьогодні всі можливі сили електриків та електроенергетиків залучені для того, щоб максимально швидко відновити роботу системи

"Щодо Одеської області та Одеси, то тут маємо ніби більш оптимістичні прогнози по датах від електроенергетиків. Але, звісно, все залежить від того чи будуть атаки продовжуватися, чи ні", — додав Микола Колісник.

Нагадаємо, на Одещині триває відновлення пошкодженої росіянами енергосистеми. Повітряну атаку вони здійснили в ніч проти 25 березня. Енергетикам вдалося відновити живлення наземного електротранспорту в Одесі. Щоправда, на маршрути поки що вивели лише половину рухомого складу. Місто живе за графіками планових відключень електроенергії. Крім того, окупанти напередодні атакували місто балістикою. Росіяни понівечили багатоповерхівки, приватні оселі, бізнес-центр, Палац спорту.

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