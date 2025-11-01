Через російській обстріли опалювальний сезон може бути проблемним / © iStock

Панельні «хрущовки» — п’ятиповерхові будинки з типових плит, побудовані за радянських часів — мають найгіршу теплоізоляцію. У разі проблем із опаленням через російські обстріли найбільше страждатимуть саме мешканці цих будинків.

Про це сказав експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об’єднання «Союз споживачів комунальних послуг» Олег Попенко в коментарі виданню «Телеграф».

За його словами, «хрущовки»-панельки без опалення протримаються максимум 36-48 годин.

Якщо надворі будуть морози, температура у квартирах цих будинків знизиться настільки, що доведеться зливати воду з системи центрального опалення, щоб не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя.

Панельні п’ятиповерхові будинки, побудовані з плит почали зводити у 1960-х роках, коли керівником Радянського Союзу був Микита Хрущов. Саме тому вони отримали таку назву.

Пізніше з’явилися дев’ятиповерхові варіанти панельних будинків. Їх також вважають одними з найгірших за теплоізоляцією серед усього житлового фонду.

Нагадаємо, 28 жовтня Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, незважаючи на системні атаки Росії на енергетичну й теплову інфраструктуру.