Пробралися на позиції і майже всіх знищили: ЗСУ додали окупантам ще одну фобію

Все через те, що ЗСУ можуть раптово навідатися і всіх знищити.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"У підрозділах, які беруть участь у спеціальній військовій операції на території України, розвиваються нові фобії. До фобії літаючих об'єктів у небі додалася фобія засипати. Так СЗГ ЗСУ, пробравшись вночі на позиції ЗС РФ, знищив 13 військовослужбовців, 2 офіцерів взяли в полон. За словами військовослужбовців ЗС РФ такі інциденти відбуваються не вперше, однією з причин цих інцидентів є те, що офіцери замість того, щоб управляти оборонною позицією просто вживають алкогольні напої", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують скорочувати військові підрозділи РФ, які беруть участь у "спецоперації".На черзі парашутно-десантний полк із міста Кострома. Від особового складу після зустрічі з ЗСУ тут залишилося 15%.

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