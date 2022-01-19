Пробув 5 днів у реанімації: у Дніпрі елементи магнітного конструктора продірявили 2-річній дитині кишківник

Пробув 5 днів у реанімації: у Дніпрі елементи магнітного конструктора продірявили 2-річній дитині кишківник

Хлопчика прооперували і дістали з його тіла кілька магнітних кульок.

У Дніпрі медики прооперували 2-річного малюка, який проковтнув елементи магнітного конструктора. Вони встигли роз'їсти дитині кишківник та до "почорніння" стисли окремі ділянки слизової.

Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

У Дніпрі до дитячої обласної лікарні ушпиталили 2-річного пацієнта зі скаргами на біль в животі. Мати дитини пояснила - ситуація загострилася через три дні після того, як хлопчик грався магнітним конструктором.

Малюка відправили до операційної, де лікарі протягом 2 годин видаляли з тіла дитини сторонні предмети.

"Складність оперативного лікування полягала в тому, що шість магнітів знаходилися на різних рівнях шлунково-кишкового тракту: в тонкому кишечнику та в просвіті дванадцятипалої кишки. Маленькі деталі встигли продірявити кишківник, а деякі уражені ділянки взагалі почорніли - така сила стискання цих магнітів", - розповідають медики.

Як відзначає завідувач відділення ендовідеохірургії Сергей Коваль, дитині пощастило, що батьки запідозрили неладне і одразу звернулися до медиків, тож більшої біди - злипання стінок кишківника - вдалося уникнути.

Хлопчик 5 днів пробув у реанімації, а вчора його перевели до відділення невідкладної хірургії. Його стан поступово відновлюється, але попереду на нього чекає довга реабілітація з відновлення функціоналу кишківника.

Нагадаємо, що у Харківській обласній дитячій лікарні зробили операцію із видалення з кишечника однорічної дівчинки 11 магнітів, які, з'єднавшись між собою, утворили обручку.

Читайте також: