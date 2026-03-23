Пробив дах та здетонував: стало відомо, що вибухнуло в супермаркеті у Чернігові

Вибух у супермаркеті стався під час відбиття ворожої атаки на Чернігів.

Поліція проводить розслідування

Причиною вибуху в супермаркеті АТБ на вулиці Льотній у Чернігові 22 березня став невеликий предмет, який впав на будівлю під час відбиття атаки російських дронів.

Про це повідомляє пресслужба АТБ.

«Невідомий об’єкт пробив дах магазину та здетонував безпосередньо на підлозі торговельного залу”, - зазначили у прес-службі.

Експерти та вибухотехніки поліції наразі встановлюють тип предмета. За попередніми висновками фахівців, знахідка мала порівняно невелику вибухову силу.

Вибух в АТБ у Чернігові

22 березня у Чернігові в супермаркеті АТБ вибухнув невідомий предмет. Про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«Травмовано 4 людини, їх доправлено до лікарні. На місці працюють всі екстрені служби», — написав Брижинський.

Близько 13:00 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через БпЛА у напрямку Ніжина та Славутича.

Нагадаємо, сьогодні у Бучі прогриміли два вибухи. Поліція каже про теракт.

