Процедури в медзакладах без направлення будуть платними: коли набирає чинності нововведення

Без направлення незрозуміло, чи справді конкретна послуга потрібно пацієнту.

Усі процедури в медзакладах будуть платними, якщо пацієнт не має направлення від сімейного чи спеціалізованого лікаря. Нововведення почне діяти від 1 січня.

Про це сказала ексзаступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська.

"Дуже багато таких самозвернень, коли вони вияв непотрібними. Логіка процесу у цьому. Людина спостерігається і при будьякій необхідності вона має направлення, Причому електронне направлення, папірці носити не треба. Ця система працює", — наголошує вона.

Наступний момент, зауважує фахівчиня, коли послуги не покриваються пакетами НСЗУ. Це називається програма медичних гарантій.

"Усе, що прогарантовано державою, є безкоштовним. Понад медичними гарантіями — медзаклкади можуть надавати послуги за додаткову оплату", — завершила Лісневська.

Нагадаємо, у Дніпрі відкрився медичний хаб, більшість працівників якого рятували людей під час бомбардувань міста Росією. Тоді з мінімумом обладнання і медикаментів, часто без світла й води, вони робили надскладні операції. Частина медиків загинула, натомість ті, хто змогли вирватися з пекла, знову об’єдналися у Дніпрі.

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