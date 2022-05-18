Процедуру встановлення та подовження інвалідності спростили: як отримати виплати під час війни

Процедуру встановлення та подовження інвалідності спростили: як отримати виплати під час війни

Для отримання соціальних виплат людям з інвалідністю вже не потрібно проходити повторний огляд.

На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності.

Про це повідомляє МОЗ.

Для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно.

Строк проходження повторного огляду переноситься на строк не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

Будьте уважні, лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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