Процес вступу України до ЄС пішов: президентка Єврокомісії передала Зеленському опитувальник для статусу кандидата

Заповнення анкети є обов'язковим кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Очільтниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві, офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник щодо членства в ЄС.

Церемонія відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

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"Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата - ЄП)", - заявила вона.

Президентка Європейської комісії уточнила, що йдеться про пришвидшену процедуру вступу України до ЄС. Вона наголосила, що рішення ухвалять за декілька тижнів, однак приблизну дату не назвала. "Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні", - пояснила вона.

У відповідь український президент Володимир Зеленський сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Україна впорається ще швидше. "Ми будемо готові з відповідями за тиждень", - заявив він.

Як раніше повідомляли, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа. На що керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що в ОП будуть намагатися пришвидшити процес вступу України до Євросоюзу.

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