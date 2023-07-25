"Процес триває": "Укрзалізниця" відреагувала на мовний скандал

В "Укрзалізниці" відреагували на обурливий інцидент з російською мовою. Там показали новий електронний міжнародний квиток, який перебуває на узгодженні у міжнародних партнерів-залізниць. Він виконаний українською та англійською.

Про це йдеться у телеграмі "Укрзалізниці".

Новий зразок квитка / Фото: Укрзалізниця

"Активісти можуть бути спокійні за процес українізації залізниці, він іде узгодженим графіком, і до кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації. І хоч новий шаблон ще узгоджується партнерами, як того вимагають міжнародні правила, ми прискорюємо хід подій і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків", – пояснили представники "Укрзалізниці".

Реакція омбудсмана

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови Акціонерним товариством "Українська залізниця".

"З відкритих джерел нам стало відомо про випадок застосування недержавної мови на пасажирських залізничних квитках без жодного перекладу інформації на українську. Це серйозне порушення мовного закону з боку "Укрзалізниці", – зазначив Тарас Кремінь.

Як зазначив омбудсман, наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця" вже підписано.

Він переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність.

Нагадаємо, напередодні "Укрзалізниця" втрапила у мовний скандал. Пасажирка оприлюднила фото квитка, на якому розміщена інформація про контакт-центр російською та англійською. Цей інцидент викликав обурення у мережі.

Читайте також: