Прочісують ліс та гірські схили: на Закарпатті вже п'яту добу шукають 29-річного чоловіка

Рятувальники прочісують гірські схили, лісові дороги та будиночки.
У Закарпатській області вже п'яту добу розшукують зниклого 29-річного жителя с. Богдан Рахівського району. Чоловік ще 17 червня вийшов з дому та не повернувся. Станом на 23 червня про долю чоловіка нічого невідомо.
Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.
За даними рятувальників, чоловік зник в районі полонини Рогнеска. Шукати чоловіка рятувальникам допомагають місцеві жителі. Вони продовжують прочісувати гірські схили, лісові дороги та будиночки.
Нагадаємо, повідомлення про зникнення чоловіка до рятувальників надійшло 18 червня. Тоді ж вони почали пошукову операцію. Пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, утім чоловіка не знайшли. Також рятувальники перевірили пiднiжжя гори Петрос,Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку г. Шешул.